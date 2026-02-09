Defensor de la PNP afirma que no habrá defensa institucional para policía que disparó a hombre en Los Olivos

El Defensor de la Policía, el general Máximo Ramírez, afirmó a RPP que no habrá defensa institucional para Benito Córdoba López, quien habría disparado a José Luis Campos (37). "Nosotros no hacemos defensa a esta clase de hechos que realmente están fuera de la función policial", declaró.

El general PNP Máximo Ramírez, defensor de la Policía Nacional, afirmó en RPP que no habrá defensa institucional para el efectivo policial involucrado en el disparo que dejó gravemente herido a José Luis Campos Rojas, un padre de familia que intentó detener una discusión de pareja en el distrito de Los Olivos.

"En ninguno de los aspectos se contempla de que ha sido cumpliendo con su deber, es un hecho ajeno a la función policial, por lo tanto, incluso oficial debe ser detenido y debe ser dado de baja de la policía", declaró Máximo Ramírez a RPP.

"Nosotros no hacemos defensa a esta clase de hechos que realmente están fuera de la función policial. Eso es clarísimo. Rotundamente, yo les puedo afirmar a ustedes que este señor no tiene derecho a ningún tipo de defensa", añadió.

El hecho

Como se recuerda, el autor del disparo sería el suboficial de segunda Benito Córdoba López, quien labora en la comisaría de San Cayetano y habría estado en horario laboral al momento del ataque en Los Olivos.

El efectivo policial es investigado por disparar con su arma de fuego, a la altura del pecho, al padre de familia, quien intentó intervenir en una discusión aparentemente de pareja.

La víctima permanece internado en la clínica Jesús del Norte con pronóstico reservado, al punto que la familia solicita donadores de sangre de cualquier grupo, que pueden acercarse de 9 a 12 y de 2 a 5 de la tarde.

Mientras tanto, el Departamento de Criminalística de Los Olivos continúa con las diligencias para ubicar y capturar al efectivo policial que disparó contra el padre de familia.