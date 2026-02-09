Con Pedro Gallese: Deportivo Cali empató 0-0 en el debut de Fabián Bustos en Millonarios

Debut a medias. Deportivo Cali y Millonarios empataron 0-0 en la quinta jornada del Apertura 2026 de la liga colombiana, que coincidió con el debut en el banquillo del club bogotano del entrenador argentino Fabián Bustos.

El partido, jugado en el estadio de Deportivo Cali, fue rocoso y ninguno de los dos equipos logró dominar a su rival. Una de las jugadas más notorias ocurrió en el minuto 17 cuando en el Millonarios anotaron en un contragolpe, que definió el atacante Leonardo Castro, pero fue anulado un momento después por un fuera de lugar.

Con este resultado, Deportivo Cali -en donde ataja el peruano Pedro Gallese- es octavo con 7 puntos, mientras que Millonarios escaló al puesto 16 con 3, pero sigue viviendo una crisis que Bustos deberá sortear en las próximas semanas.

Más allá del partido de Deportivo Cali

En otros partidos de la jornada, Alianza FC igualó 1-1 en casa con Once Caldas en un partido movido en el que los locales abrieron el marcador al minuto 58 cuando el atacante Carlos Villegas cazó un rebote en el área y mandó el balón al fondo

Sin embargo, cuando los anfitriones tenían dominado el partido, el delantero Carlos Lucumí se hizo expulsar al minuto 81 y seis minutos después llegó el 1-1 definitivo en un contragolpe en el que el delantero Jefry Zapata aprovechó un error del portero Johan Wallens y mandó el balón al fondo

Con ese resultado, Alianza salió del fondo de la tabla y es penúltimo con 2 unidades, mientras que Once Caldas se estancó en el décimo puesto con siete puntos.

Junior goleó el sábado por 3-0 a Boyacá Chicó en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla por la quinta fecha del Apertura de Colombia, en un juego en el que el experimentado delantero Luis Fernando Muriel fue la gran figura del partido

El Tiburón, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, superó de principio a su rival y logró abrir el marcador en el cierre de la etapa inicial cuando el central Jesús Campo derribó en el área Muriel, quien luego se encargó de cobrar y celebrar a pesar del esfuerzo del portero Darío Denís

En el segundo tiempo, los barranquilleros ampliaron la ventaja al 49 en una gran jugada colectiva en la que participaron el goleador paraguayo Guillermo Paiva y Muriel, que con un pase de taco habilitó al extremo Cristian Barrios para que mandara el balón al fondo.

El 3-0 definitivo llegó al 79 en un contragolpe letal en el que el extremo juvenil Joel Canchimbo venció a Denís. El Junior escaló, provisionalmente, al cuarto lugar con nueve puntos, mientras que el Chicó cayó al último lugar con apenas un punto.