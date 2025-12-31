Últimas Noticias
Empezará el año con el pie izquierdo: Kylian Mbappé sufrió lesión y se perderá los primeros partidos del 2026

En la Champions League también es goleador, con nueve dianas.
En la Champions League también es goleador, con nueve dianas.
Erick Chavez

Erick Chavez

·

Si bien Real Madrid no dio a conocer el tiempo de recuperación de Kylian Mbappé, L'Equipe informó que estará tres semanas de baja.

Malas noticias llegan desde España. Real Madrid informó que Kylian Mbappé se encuentra lesionado. A través de un comunicado, indicó que el francés sufrió un esquince en la rodilla izquierda, tras las pruebas realizadas este 31 de diciembre.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esquince en su rodilla izquierda", informó Real Madrid.

Los partidos que se perderá Mbappé

Si bien el cuadro Blanco no ha dado el tiempo estimado de recuperación, L'Equipe informó que el atacante estará —al menos— tres semanas fuera de las canchas.

Esto quiere decir que Mbappé se perderá por lo menos tres partidos: ante Betis (LaLiga), Atlético de Madrid (Supercopa de España) y Levante (LaLiga). Y volvería recién ante Mónaco por la Champions League, encuentro programado para el 20 de enero.

Esta será una dura baja para Real Madrid. El capitán de la Selección de Francia es el máximo goleador de LaLiga con 18 anotaciones, además de ser el máximo goleador de la Champions League con nueve tantos. 

