¿Jim Carrey nunca estuvo en París? Maquillador se habría transformado en el actor y muestra sus prótesis

El último fin de semana, Jim Carrey se volvió tendencia después de recibir el Premio César honorífico por su trayectoria artística. Muchos usuarios notaron cambios en el rostro del actor lo que generó un sinfín de comentarios en redes sociales.

Llegó a tal extremo de que sus fans pidieron pruebas de vida y otros mostraban su preocupación por su estado de salud. La incertidumbre creció a tal punto que, tras horas de silencio, el famoso artista Alexis Stone insinuó que Carrey no estuvo en París, sino que en realidad fue él y todo fue parte de un experimento social.

¿Quién es el artista que habría encarnado a Jim Carrey?

Alexis Stone es famoso por sus transformaciones impactantes y todas las comparte en sus redes sociales. El maquillista y también influencer dijo en su cuenta de Instagram y TikTok que la persona que asistió a los Premios César 2026 no era Jim Carrey. En una publicación, mostró la supuesta prótesis facial y la mandíbula para encarnar al actor.

Stone es conocido por sus impactantes transformaciones, no solo se ha puesto en la piel de Carrey, también de Donatella Versace, Jack Nicholson, Lana del Rey, Judy Garland, Anjelica Huston, Madonna, Jessica Lange, y muchos más.

Su trabajo ha llamado la atención, ya que es detallista y ha causado sensación por su realismo.

¿Las fotos que publicó Alexis Stone son IA?

Lejos de satisfacer a sus seguidores con esta transformación, los fans de Jim Carrey no quedaron contentos y, al contrario, se mostraron más preocupados.

En redes sociales, se preguntaban si Carrey había planeado todo esto con Alexis Stone o simplemente fue iniciativa del maquillista, y muchas más teorías. En las fotos que Stone publicó, sus followers aseguraban:

“La última foto es IA”, en referencia a la máscara y a la prótesis. Sin embargo, Alexis no ha respondido ningún comentario.

Jim Carrey posa con el Premio César Honorífico en la sala de prensa durante la 51° ceremonia anual de los Premios César, celebrada en la sala de conciertos Olympia de París, FranciaFuente: EFE

Así reaccionó el público sobre Jim Carrey

Cuando estuvo en la ceremonia para inducir a la banda Soundgarden en el Salón de la Fama del Rock & Roll en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, en noviembre de 2025, la revista Hola! describió que el actor "llevaba el pelo más corto y peinado hacia atrás con efecto engominado".

Ahora, en los premios César, Jim Carrey lució "una imagen muy distinta" provocando una gran confusión entre sus seguidores.

En el evento en Francia, el actor apareció con su cabello más largo (a la altura de los hombros), un esmoquin negro elegante, camisa negra abotonada y unos zapatos de cuero.

Ante esta aparición de Carrey, diversos internautas especularon si de verdad se trataba del actor o si era otra persona. "¿Por qué su cara luce diferente?", "¿Qué le ha pasado?", "¿Es un clon?", "Irreconocible", "Exigimos prueba de vida", "Definitivamente, no es Jim", "Clonado y reemplazado", fueron algunos de los comentarios.