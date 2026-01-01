LaLiga EA Sports: Getafe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rayo Vallecano

Últimas Noticias
Getafe se mide ante Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas mañana a las 15:00 horas.

Mañana desde las 15:00 horas, Rayo Vallecano recibirá a Getafe en el Estadio de Vallecas, por la fecha 18 de la Liga.

Así llegan Rayo Vallecano y Getafe

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Elche. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 6 goles y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe cayó derrotado 0 a 4 ante Betis. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 8.

El conjunto local ganó 2 partidos y empató 3 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Rayo Vallecano se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 18 puntos (4 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
11Getafe2017629-9
15Rayo Vallecano1817467-7

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Rayo Vallecano y Getafe, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
