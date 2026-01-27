Manchester City vs Galatasaray EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fase liga de la Champions League?

Manchester City vs Galatasaray EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 8 de la fase liga de la Champions League.

Manchester City vs Galatasaray EN VIVO: se enfrentan este miércoles 28 de enero por la fecha 8 de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Manchester City vs Galatasaray : ¿qué necesitan para avanzar a octavos de final de la Champions League 2026?



Manchester City necesita ganar y que Sporting Lisboa, Barcelona, Chelsea, Newcastle o PSG no ganan sus partidos para clasificar a los octavos de final. Galatasaray, en tanto, necesita ganar y que -como máximo- doce equipos no ganen.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Galatasaray en vivo por la fase liga de Champions League?



El partido entre Manchester City vs Galatasaray se disputará este mércoles 28 de enero en el Etihad Stadium. El recinto tiene capacidad para 53 400 espectadores.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Galatasaray en vivo por la fase liga de Champions League?



En Perú , el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m. En Inglaterra , el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 8:00 p.m. En Turquía , el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 11:00 p.m.

, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 11:00 p.m. En Colombia, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Manchester City vs Galatasaray comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Manchester City vs Galatasaray en vivo por TV y streaming?



El partido entre Manchester City vs Galatasaray se podrá ver EN VIVO a través de Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Manchester City vs Galatasaray: alineaciones posibles



Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Nathan Aké, Nico O´Reilly; Rayan Cherki, Phil Foden, Tijjani Reijnders, Bernardo Silva, Jeremy Doku; Erling Haaland.

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Rolland Salai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Mario Lemina, Lucas Torreira; Yunus Akgün, Gabriel Sara, Baris Yilmaz; Victor Osimhen.