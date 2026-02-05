Arriba: James Milner está a dos partidos de ser el jugador con más cotejos en la historia de la Premier League

Apunta alto. James Milner, a sus 40 años, podrá igualar este fin de semana el récord de 653 partidos en la Premier League que estableció Gareth Barry.

Si el volante James Milner, del Brighton & Hove Albion, juega contra el Crystal Palace, igualará el récord de Barry y tendrá un buen puñado de jornadas por delante para superarlo.

"Va a estar en la convocatoria", confirmó Fabian Huerzeler, técnico del Brighton. "Para mí, Milner es un ejemplo a seguir. Es un gran hombre con el que trabajar. Seguir jugando en la Premier League a esta edad, jugar al nivel que juega y entrenar al nivel que entrena... Si le ves en los entrenamientos te das cuenta de lo increíble que es, así que estoy encantado de trabajar con él".