Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Arriba: James Milner está a dos partidos de ser el jugador con más cotejos en la historia de la Premier League

James Milner ha sido campeón con el Manchester City.
James Milner ha sido campeón con el Manchester City. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

James Milner, con pasado en Manchester City, está a un partido igualar el récord de más partidos en la liga inglesa de primera división.

Apunta alto. James Milner, a sus 40 años, podrá igualar este fin de semana el récord de 653 partidos en la Premier League que estableció Gareth Barry.

Si el volante James Milner, del Brighton & Hove Albion, juega contra el Crystal Palace, igualará el récord de Barry y tendrá un buen puñado de jornadas por delante para superarlo.

"Va a estar en la convocatoria", confirmó Fabian Huerzeler, técnico del Brighton. "Para mí, Milner es un ejemplo a seguir. Es un gran hombre con el que trabajar. Seguir jugando en la Premier League a esta edad, jugar al nivel que juega y entrenar al nivel que entrena... Si le ves en los entrenamientos te das cuenta de lo increíble que es, así que estoy encantado de trabajar con él".

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
James Milner tuvo un exitoso paso en el Liverpool.
James Milner tuvo un exitoso paso en el Liverpool. | Fuente: Liverpool Footbaal Club

Milner, entre los grandes de la Premier

Durante su carrera que comenzó en 2002, ha pasado por el Leeds United, Swindon Town, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool y Brighton. Esta temporada ha disputado 309 minutos, repartidos entre catorce partidos y ha marcado un gol y repartido una asistencia. Solo ha sido titular en dos ocasiones.

"Creo que batir ese récord será algo muy especial para él, pero lo que le importa son las ambiciones del club. Durante toda su vida siempre ha querido el éxito".

Además de estar tan cerca de este récord, James Milner ya ocupa el selecto grupo de ser uno de los cinco jugadores de campo en la historia en haber jugado más allá de los 40 años, junto a Teddy Sheringham, Ryan Giggs, Gordon Strachan y Kevin Phillips.

En la lista de futbolistas con más partidos, Barry, que pasó por Aston Villa, Manchester City, Everton y West Bromwich Albion, es el primero con 653 encuentros, seguido por Milner, con 652, Giggs, con 632, y Frank Lampard, con 609. Milner podrá batir el récord el próximo 11 de febrero contra el Aston Villa.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Premier League James Milner Ligas europeas

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA