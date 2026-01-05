Rubem Amorin habló fuerte de la directiva del Manchester United y fue despedido como entrenador

Manchester United no la pasa nada bien. El elenco inglés está lejos de los primeros puestos de la Premier League 2025-26 y por lo mismo su directiva decidió prescindir de los servicios del director técnico Ruben Amorim.

"Ruben Amorim ha dejado su puesto como entrenador del Manchester United. Fue nombrado entrenador en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo", fue lo que indicaron los 'Red Devils' por medio de un comunicado.

Asimismo, desde el United añadieron que "con el equipo en el sexto puesto en la Premier, la dirigencia del club ha decidido, a regañadientes, que es el momento adecuado para hacer un cambio. Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor puesto posible en la Premier League".

Comunicado del club: Ruben Amorim.https://t.co/qdDhkF1JTc — Manchester United (@ManUtd_Es) January 5, 2026

Lo que dijo Ruben Amorim de su dirigencia

El primer equipo empató a uno con Leeds el pasado fin de semana y el pasado DT tuvo palabras -en conferencia de prensa- para su exdirectiva.

"La verdad que vine aquí para ser el manager (que ve fichajes) en el United, no solo el director técnico. Eso está claro. Haré mi trabajo y cada área tiene que hacer lo suyo", dijo en conferencia de prensa.

Además, agregó que "haré mi labor durante 18 meses y de ahí vamos a ver. Quiero terminar con esto y no voy a renunciar. Ese fue el acuerdo. Haré mi trabajo hasta que otro venga a reemplazarme".

Por último, Ruben Amorim sostuvo que "sé que ni nombre no es el de Thomas Tuchel, José Mourinho o Antonio Conte, pero soy el DT del primer equipo de Manchester United. Así va a ser por 18 meses (lo que le quedaba de contrato) o hasta que la dirigencia me cambie".

Los números de Amorim en Manchester United

Ruben Amorim deja el Manchester United con 31 puntos en la tabla de la liga inglesa de primera división, a 17 unidades del líder Arsenal.

En tanto, el United no es parte de torneos internacionales como la Champions o Europa League. Se mantiene en competencia en la FA Cup.