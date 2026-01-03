Premier League: Se enfrentan Leeds United y Manchester United por la fecha 20

En la previa de Leeds United vs Manchester United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 4 de enero desde las 07:30 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Jarred Gillett.
El próximo domingo 4 de enero, a partir de las 07:30 horas, Manchester United visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 20 de la Premier League.
Así llegan Leeds United y Manchester United
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United viene de empatar ante Liverpool por 0-0. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 empates, con 6 goles marcados y 9 en el arco rival.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Manchester United acabó en empate por 1-1 ante Wolverhampton. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 11 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 12 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Manchester United se quedó con la victoria por 0 a 2.
El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 21 puntos (5 PG - 6 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (8 PG - 6 PE - 5 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Jarred Gillett.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|41
|19
|13
|2
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|6
|Manchester United
|30
|19
|8
|6
|5
|4
|16
|Leeds United
|21
|19
|5
|6
|8
|-7
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Everton: 26 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Arsenal: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Nottingham Forest: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 21: vs Burnley: 7 de enero - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Manchester City: 17 de enero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
Horario Leeds United y Manchester United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
- Colombia y Perú: 07:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
- Venezuela: 08:30 horas