¿Se perderá el Mundial? Ter Stegen volvió a lesionarse y no se sabe cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Marc-André ter Stegen, arquero del Girona, sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo, durante el partido ante Oviedo por LaLiga, y se someterá a pruebas médicas complementarias para determinar el grado de la misma, según anunció el cuadro rojiblanco.

El internacional germano, cedido por el Barcelona hasta el final de la presente temporada, completó los 90 minutos en su segundo partido con el equipo entrenado por Míchel Sánchez.

Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en el Girona durante el marcado de invierno para tener minutos de cara al Mundial con Alemania.

🏥 | COMUNICAT MÈDIC:



Marc-André ter Stegen presenta una lesió a l’isquiotibial esquerre, produïda durant el partit de dissabte contra l’Oviedo. El jugador es sotmetrà a proves mèdiques complementàries per acabar de determinar el diagnòstic i establir el pronòstic. pic.twitter.com/QsXkYia0Iz — Girona FC (@GironaFC) February 2, 2026

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Hansi Flick muestra su apoyo a Ter Stegen

Preguntado por la nueva lesión del guardameta durante la rueda de prensa previa al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, el entrenador del Barcelona mostró su apoyo.



"Me acabo de enterar ahora y no he hablado con Marc todavía, ni tampoco con Deco (director deportivo del Barcelona) sobre el tema. Pero me sabe muy mal por él. Hemos de esperar el resultado de las pruebas y a ver qué pasa", ha declarado.



Asimismo, a falta de conocer el diagnóstico definitivo y el tiempo previsto de recuperación, la baja de Ter Stegen abrirá nuevamente las puertas de la titularidad en el Girona al portero argentino Paulo Gazzaniga.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis