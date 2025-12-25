Marruecos vs Mali EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 2 de la Copa Africana de Naciones 2025?

Marruecos vs Mali EN VIVO: se enfrentan este viernes 26 de diciembre por la segunda fecha del grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025. El encuentro se disputará en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Claro Sports y Win Sports. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Marruecos vs Mali en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?



El partido entre Marruecos vs Mali se disputará este viernes 26 de diciembre en el Prince Moulay Abdellah Stadium de la ciudad de Rabat. El recinto tiene capacidad para 67 500 espectadores.

¿A qué hora juegan Marruecos vs Mali en vivo por la Copa Africana de Naciones 2025?



En Perú , el partido Marruecos vs Mali comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Marruecos vs Mali comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Marruecos vs Mali comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Marruecos vs Mali comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Marruecos vs Mali comienza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Marruecos vs Mali comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Marruecos vs Mali comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Marruecos vs Mali comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Marruecos vs Mali comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Marruecos vs Mali en vivo por TV y streaming?



El partido entre Marruecos vs Mali se podrá ver en VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sport y por Win Sports.

Marruecos vs Mali: alineaciones posibles



Marruecos: Yassine Bounou; Hakimi, Romain Saiss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi; Brahim Díaz, Abde Ezzalzouli y Youssef En Nesyri.

Mali: Djigui Diarra; Mamadou Fofana, Abdoulay Diaby, Amadou Dante; Nene Dorgeles, Woyo Coulibaly, Aliou Dieng, Mamadou Sangare, Lassine Sinayoko; Kamory Doumbia y El Bilal Toure.

