Fernando Gaibor ganó demanda ante el TAS e Independiente de Argentina deberá pagarle millonario monto

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió a favor de Fernando Gaibor e Independiente de Avellaneda tendrá que cancelar una deuda cercana a los 1.5 millones de dólares al actual futbolista de Alianza Lima, informó la prensa ecuatoriana.

El Universo dio a conocer que Independiente tendrá un plazo de 30 días para abonar el monto establecido en medio de una crisis institucional que golpea más el plano económico.

Hay que indicar que Gaibor llegó al ‘Rojo’ en 2018 y, dos años después, inicia la deuda, que en ese entonces era una suma cercana a 1.2 millones de dólares, pero se incrementó debido a los intereses y falta de pago, apuntó Olé de Argentina.

El conocido medio agregó que, si Independiente no llega a un acuerdo el exjugador de la Selección de Ecuador, "será inhibido y no podrá fichar jugadores en el próximo mercado de pases".

¿Cuál será el movimiento de Independiente?

Olé también indicó que desde Argentina señalan que la dirigencia de Independiente ya se puso nuevamente en contacto con el representante de Gaibor para buscar llegar a un acuerdo de pagos.