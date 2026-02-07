Cusco es crema: así se vivió el banderazo de los hinchas de Universitario de Deportes en la ciudad imperial

La antesala del partido ante Cusco FC fue una fiesta en la ciudad imperial. Los hinchas de Universitario de Deportes tomaron las calles, en un gran banderazo de respaldo a los jugadores cremas, de cara a su segundo partido por el Torneo Apertura de la Liga1 2026.

Todos los jugadores de Universitario de Deportes salieron a la puerta de la concentración, para agradecer el apoyo de los hinchas, quienes no pararon de cantar y alentar al equipo. La 'U' llega con toda la motivación luego de ganar en la primera fecha, por 2-0 a ADT.