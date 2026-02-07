Últimas Noticias
Cusco es crema: así se vivió el banderazo de los hinchas de Universitario de Deportes en la ciudad imperial

Cusco FC viene de caer 1-0 ante Alianza Atlético y los cremas llegan de ganarle 2-0 a ADT.
| Fuente: Universitario
Rosario Salazar Neyra

por Rosario Salazar Neyra

·

Los hinchas de Universitario de Deportes viven el choque ante Cusco FC que se jugará hoy por la Liga1 Te Apuesto.

La antesala del partido ante Cusco FC fue una fiesta en la ciudad imperial. Los hinchas de Universitario de Deportes tomaron las calles, en un gran banderazo de respaldo a los jugadores cremas, de cara a su segundo partido por el Torneo Apertura de la Liga1 2026.

Todos los jugadores de Universitario de Deportes salieron a la puerta de la concentración, para agradecer el apoyo de los hinchas, quienes no pararon de cantar y alentar al equipo. La 'U' llega con toda la motivación luego de ganar en la primera fecha, por 2-0 a ADT.

Universitario de Deportes ganó a ADT en casa en su debut del Torneo Apertura 2026.
| Fuente: Universitario

El entrenador crema Javier Rabanal señaló que su equipo buscará los tres puntos para seguir entre los líderes del Apertura. “Segunda fecha, clave todavía no hay nada. Nosotros vamos por los 3 puntos, vamos a intentar estar en el grupo de cabeza desde el principio y listo”, comentó.

El partido se jugará en el Estadio Garcilaso de la Vega.
| Fuente: Universitario

¿Cómo llegan Cusco FC y Universitario por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

El elenco de Cusco FC viene de caer 0-1 ante Alianza Atlético y los cremas llegan de ganarle 2-0 a ADT en condición de local.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs. Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

El partido está programado para el sábado 7 de febrero en el Estadio Garcilaso de la Vega. El recinto tiene una capacidad para 42 056 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs. Universitario en vivo por el Torneo Apertura 2026?

  • En Perú, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m..
  • En Ecuador, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 8:00 p.m..
  • En Bolivia, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 9:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 10:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 10:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 10:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 10:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Cusco FC vs. Universitario comienza a las 10:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Cusco FC vs. Universitario en vivo?

El partido de Cusco ante Universitario será transmitido por L1 Max, canales 14 y 714 de Movistar, y la plataforma streaming L1 Play. RPP lo tendrá en radio en los 89,7 FM y 730 AM, en tanto que RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Universitario de Deportes Liga 1 Cusco FC

