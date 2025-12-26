Memphis Depay fue contra sus detractores: lanzó canción tras ganar la Copa de Brasil con Corinthians

No se guardó nada. El delantero neerlandés Memphis Depay lanzó 'Work a lot', su nueva creación musical en la que desafía a sus detractores tras ganar la Copa de Brasil con Corinthians.

Cinco días después de levantar su primer gran título con el equipo paulista, Memphis Depay ha publicado en sus redes sociales una nueva canción para reivindicar su trabajo y dedicación y, de paso, desacreditar a sus críticos.

Al ritmo de puro rap, el atacante exige "respeto" porque él y sus compañeros "trabajan todo el día" e insinúa que los que hablan mal de él no entienden el esfuerzo que hay detrás de su éxito económico y deportivo. "Estoy en mi mejor momento", dice Depay en uno de los versos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Work A Lot out now!

Run it Up!https://t.co/jHlSdtR6WJ — Memphis Depay (@Memphis) December 26, 2025

"Si no sabes en lo que estamos trabajando, ando acumulando todo ese dineral porque trabajamos mucho", revela en otro.

En otra parte de la letra, el internacional con la Selección de Países Bajos asegura que se toma en serio su trabajo y que está ajeno a las críticas y al ruido exterior.

"Rezo para que los ciegos sigan escuchando, rezo para que los sordos sigan oyéndome. Todo este trabajo podría matarme", expresa en otro trecho de su tema.

Memphis Depay no se calla nada

El ariete de 31 años ha completado su primera temporada con el Corinthians con dos títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil. Durante el curso ha disputado medio centenar de partidos, en los que marcó 12 goles y repartió 10 asistencias.

El pasado domingo, Depay marcó el gol de la victoria en la final de la Copa de Brasil frente al Vasco da Gama (1-2), en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

No obstante, su actuación no ha estado exenta de críticas. La prensa y la afición le han afeado en ocasiones su actitud pasiva sobre el terreno de juego.

También ha generado polémica su elevado salario en un momento en el que el club afronta serias dificultades económicas. Además, el también exjugador del Manchester United arremetió duramente contra la directiva del 'Timao' después de conquistar la Copa de Brasil.