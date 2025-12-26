"Uno siempre vuelve donde fue feliz": Universitario anunció el regreso de 'Fefa' Lacoste para el 2026

Universitario peleó el título de la Liga Femenina 2025, pero no se alcanzó el objetivo; ya que, en la gran final del torneo, el cuadro crema perdió ante Alianza Lima.

La dirigencia de Universitario de Deportes no pierde el tiempo y piensa en la próxima temporada. Justamente, en la 'U', dieron el golpe en la mesa, con el anuncio del regreso como fichaje de la uruguaya Stephanie Lacoste, pilar en su defensa que alcanzó el título de 2023.

"Universitario suma una campeona en sus filas: Stephanie Lacoste Gularte para la temporada 2026, año en que las 'Leonas' disputarán no solo la Liga Femenina, sino la Copa Libertadores", es lo que indican desde el club crema.

… 𝘆 𝗵𝗮𝘆 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗮𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 🥹💛#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/A6y3MeLnd3 — Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) December 26, 2025

Fefa Lacoste es otra vez de Universitario

En su oficialización, la escuadra merengue destacó lo hecho con anterioridad por la internacional con la Selección de Uruguay.

"Cumplirá su segunda etapa en Universitario, donde fue protagonista fundamental en el campeonato de la Liga Femenina 2023, anotando un gol decisivo en la final ante Alianza Lima y guiando al equipo hacia el título. Ese triunfo se consiguió ante más de 40,000 hinchas en el Estadio Monumental, en una noche histórica para el fútbol femenino peruano", indicaron.

Asimismo, en Universitario resaltaron el aporte que les dará la charrúa 'Fefa' Lacoste, con la que esperan volver a ser campeonas del fútbol femenino peruano.

"Su regreso para 2026 representa no solo un refuerzo de gran jerarquía, sino también la renovación de un vínculo con una jugadora que encarna los valores de garra, liderazgo y pasión que caracterizan al Club", agregaron.

Fefa Lacosta llegó a Universitario desde Brasil

Previo al anuncio de Universitario, desde la ciudad de Porto Alegre reportaron que 'Fefa' Lacoste no seguía en el Internacional.

"El Sport Club Internacional anuncia que la atleta Fefa Lacoste no seguirá en el Club la próxima temporada. Tras las negociaciones, la jugadora ha decidido continuar su carrera en otro equipo", mencionaron en el cuadro brasilero.