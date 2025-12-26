A pesar que 'La Roja' no se clasificó: liga de Chile se paralizará durante la Copa del Mundo 2026

Muy cerca de terminar el año y comenzar uno nuevo, los campeonatos sudamericanos alistan novedades para la temporada próxima. Es el caso de la Primera División de Chile, que adoptará modificaciones para el 2026 y con atención puesta en el principal evento futbolístico que se viene: el Mundial.

Según adelantó El Deportivo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) estableció el calendario futbolístico de todas las competiciones, arrancando en la tercera semana de enero y finalizando a mediados de diciembre.

La planificación tiene como particularidad hacer un alto durante la Copa del Mundo 2026, a pesar que la Selección de Chile no está clasificada.

Chile, sin liga durante el Mundial 2026

La Primera División chilena continuará con su clásico formato de dos ruedas con 30 fechas, distribuyéndose los partidos entre todos los meses del año. El fútbol sureño contará además con Supercopa, la Copa Chile y una Copa de la Liga.

La decisión llamativa en la ANFP es durante la Copa del Mundo 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio. La Selección de Chile quedó lejos de clasificarse a la cita tras ocupar el último puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, pero el desarrollo del certamen en Estados Unidos, México y Canadá tendrá incidencia directa en el campeonato de Primera División.

El organismo del balompié chileno, de acuerdo con el citado medio, determinó que durante el Mundial no se jugará la Liga de Primera.

Para ocupar ese espacio durante el señalado mes, solo se llevarán a cabo cotejos de la Copa de la Liga y la Copa Chile, los torneos secundarios, pero que sí ofrecerán boletos de clasificación para la Copa Libertadores.

Una vez concluida la Copa del Mundo 2026, se pondrá otra vez en marcha la Liga de Primera en Chile.