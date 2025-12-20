Vasco vs. Corinthians: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la final vuelta de la Copa do Brasil?

El Corinthians de André Carrillo visita a Vasco da Gama en la final vuelta de la Copa do Brasil 2025, buscando el boleto para la Copa Libertadores.
Corinthians vs. Vasco da Gama EN VIVO: se enfrentan este domingo 21 de diciembre en el Estadio São Januário, en Río de Janeiro (Brasil), por la final vuelta de la Copa do Brasil 2025. El partido se jugará a partir de las 4:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Globo Internacional. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
El fútbol brasileño cierra la temporada con la final de la Copa do Brasil, que le ofrece al campeón el premio de 14 millones de dólares y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Corinthians apenas accedió a la Copa Sudamericana a través del Brasileirao, mientras que Vasco se quedó sin clasificación internacional, por lo que la exigencia es mayor para no quedarse con las manos vacías.
El ‘Timao’ del peruano André Carrillo busca cerrar el año con su segundo título tras levantar el Paulistao, pero el escenario para afrontar no será sencillo después de no sacar ventaja con su localía en el duelo de ida (0-0).
Vasco da Gama vs Corinthians: ¿cómo llegan a la final vuelta de la Copa de Brasil 2025?
En la primera final de la Copa do Brasil, disputada en el Neo Química Arena de Sao Paulo, Corinthians empató sin goles con Vasco da Gama.
¿Cuándo y dónde juegan Vasco da Gama vs Corinthians EN VIVO por la final vuelta de la Copa de Brasil 2025?
El partido del Corinthians frente a Vasco da Gama fue programado para el domingo 21 de diciembre en el Estádio São Januário, en Río de Janeiro (Brasil). El recinto tiene una capacidad para recibir a 21 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Vasco da Gama vs Corinthians EN VIVO por la final vuelta de la Copa de Brasil 2025?
- En Perú, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 6:00 p.m.
- En Colombia, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 4:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 4:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 5:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 5:00 p.m.
- En Argentina, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 6:00 p.m.
- En Chile, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 6:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 6:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 6:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 3:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Vasco da Gama vs. Corinthians comienza a las 4:00 p.m.
¿Qué canales TV transmiten el Vasco da Gama vs Corinthians EN VIVO?
El partido entre Vasco da Gama y Corinthians se podrá ver EN VIVO por TV a través de Globo Internacional. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.
Vasco da Gama vs Corinthians: alineaciones posibles
Vasco da Gama: Leo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Cauan Barros, Thiago Mendes; Andrés Gómez, Philippe Coutinho, Nuno Moreira; y Rayan.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu; Rodrigo Garro ©, José Martínez, Raniele, Breno, Bridon; Memphis Depay y Yuri Alberto.
Vasco da Gama vs Corinthians: ¿cuánto pagan las apuestas por un gol de André Carrillo?
|Casa de Apuestas
|Cuota
|Doradobet
|6.00
|Betano
|11.50
|Apuesta Total
|6.00
|Te Apuesto
|7.90
- Cuota por el gol de André Carrillo en cualquier momento del partido.
- Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.