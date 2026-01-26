Se lanza: Brasil postula para albergar el Mundial de Clubes 2029

Confirmado. El presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF), Samir Xaud, reafirmó que su país se presentará como candidato para albergar el Mundial de Clubes 2029, pues considera que están "aptos" para ello.
"No lanzamos la campaña como tal, pero ya estamos hablando entre bastidores. Vamos a trabajar para ello. Brasil está apto para recibir ese evento grandioso", señaló Xaud a los periodistas al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de visita en Brasilia.
No obstante, el máximo dirigente de la CBF dijo que acoger el Mundial de Clubes, que celebró su primera edición el año pasado en Estados Unidos y coronó al Chelsea, "requiere muchas conversaciones y muchos ajustes".