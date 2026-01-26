Últimas Noticias
Se lanza: Brasil postula para albergar el Mundial de Clubes 2029

Chelsea es el vigente campeón del Mundial de Clubes.
Chelsea es el vigente campeón del Mundial de Clubes. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El presidente de la confederación brasilera ansía que su país sea la sede del Mundial de Clubes.

Confirmado. El presidente de la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF), Samir Xaud, reafirmó que su país se presentará como candidato para albergar el Mundial de Clubes 2029, pues considera que están "aptos" para ello.

"No lanzamos la campaña como tal, pero ya estamos hablando entre bastidores. Vamos a trabajar para ello. Brasil está apto para recibir ese evento grandioso", señaló Xaud a los periodistas al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de visita en Brasilia.

No obstante, el máximo dirigente de la CBF dijo que acoger el Mundial de Clubes, que celebró su primera edición el año pasado en Estados Unidos y coronó al Chelsea, "requiere muchas conversaciones y muchos ajustes".

Chelsea le ganó al PSG en la final del Mundial de Clubes.
Chelsea le ganó al PSG en la final del Mundial de Clubes. | Fuente: Chelsea FC

El Mundial de Clubes, en la mira de Brasil

Xaud e Infantino, acompañados por el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, fueron recibidos por el mandatario del país suramericano, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia.

El motivo principal del encuentro fue el Mundial Femenino de 2027, que se celebrará en Brasil y será el primero en Suramérica.

"Hablamos de fútbol, del Mundial Femenino Brasil 2027. Coincidimos en que será el mejor Mundial de la historia. Tendremos entre tres y cuatro millones de aficionados de todo el mundo que llenarán los ocho maravillosos estadios en las ocho ciudades sede", declaró Infantino.

El jefe de la FIFA resaltó además que todo está "listo" a nivel de estadios, hoteles y aeropuertos.

"Será un éxito total (...) No necesitamos nada más que la alegría de la gente", añadió. Por su parte, Xaud manifestó que el Mundial de 2027 supondrá "un antes y un después" para el fútbol femenino suramericano.

"Queremos celebrar el mejor y el mayor mundial femenino de la historia. Estamos juntos para hacerlo lo mejor posible y, si es posible, que el título se quede aquí, en Brasil", señaló.

El próximo Mundial femenino tendrá lugar entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 y contará con la participación de 32 selecciones nacionales.

