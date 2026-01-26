Últimas Noticias
Christian Cueva tuvo contundente respuesta a Renato Tapia: "Le falta el respeto a los compañeros"

Se dio una nueva respuesta de parte de Cueva a Tapia.
| Fuente: Selección Peruana/Juan Pablo II
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Christian Cueva no se guardó nada para hablar nuevamente sobre las declaraciones de Renato Tapia hacia la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En las últimas semanas, Renato Tapia habló fuertemente contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF). "A mí me da pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente nosotros como jugadores, que somos los que salimos, los que damos la cara, los que representamos", sostuvo el volante nacional.

Ante ello, salió Christian Cueva y este mencionó, ante lo dicho por Renato Tapia, que "Me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto".

Es de esta manera que, el último domingo, Cueva puso en contexto sus declaraciones en una breve conversación que mantuvo con la prensa local. No se guardó nada.

Christian Cueva usa el dorsal 10 en Juan Pablo II.
| Fuente: Juan Pablo II

Sigue el tema entre Cueva y Tapia

"Siento que si hay algo que uno siente,´en su momento lo debe decir. Pienso que sí (que lo dijo a destiempo). No siento que sea una mala persona, pero si lo dijo tuvo mucho tiempo para decirlo o lo estuvo pensando desde mucho antes (...) Se incomodó y reposteó algo que no fue contra mí. Mira todo lo que me ha pasado. Siento que a los compañeros le falta el respeto que lucharon porque a mí, no tengo nada que hacer. No es necesario preguntarlo", apuntó 'Aladino' a Teledeportes.

Despues, el volante ofensivo peruano fue consultado respecto sobre su fugaz paso por la liga ecuatoriana de primera división.

"Sí, me debían. Emelec tenía que darme un dinero y no fue así. Solo recibí un mes y nada más. Yo he seguido trabajando (...) Siento que todo tiene un tiempo y todo se extendió", agregó Christian Cueva.

Por último, ya fuera del tema Renato Tapia, el ahora jugador de Juan Pablo II en la Liga 1 indicó -sobre no estar en la Selección Peruana en las últimas convocatorias- que "Me ilusioné. Si no me convocaron por temas extrafutbolísticos, no lo comparto, pero se respeta".

Christian Cueva en la Liga 1

De otro lado, el último sábado, Christian Cueva fue parte de la presentación del primer equipo de Juan Pablo II hacia la Liga1 Te Apuesto 2026.

En el Complejo Deportivo Juan Pablo II, los hinchas locales se hicieron presente para la Tarde Amarilla. Uno por uno fueron los futbolistas desfilando hacia el campo de juego y el que llegó a ser el más esperado fue Christian Cueva.

