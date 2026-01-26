Christian Cueva tuvo contundente respuesta a Renato Tapia: "Le falta el respeto a los compañeros"

Christian Cueva usa el dorsal 10 en Juan Pablo II. | Fuente: Juan Pablo II

Sigue el tema entre Cueva y Tapia

"Siento que si hay algo que uno siente,´en su momento lo debe decir. Pienso que sí (que lo dijo a destiempo). No siento que sea una mala persona, pero si lo dijo tuvo mucho tiempo para decirlo o lo estuvo pensando desde mucho antes (...) Se incomodó y reposteó algo que no fue contra mí. Mira todo lo que me ha pasado. Siento que a los compañeros le falta el respeto que lucharon porque a mí, no tengo nada que hacer. No es necesario preguntarlo", apuntó 'Aladino' a Teledeportes.

Despues, el volante ofensivo peruano fue consultado respecto sobre su fugaz paso por la liga ecuatoriana de primera división.

"Sí, me debían. Emelec tenía que darme un dinero y no fue así. Solo recibí un mes y nada más. Yo he seguido trabajando (...) Siento que todo tiene un tiempo y todo se extendió", agregó Christian Cueva.

Por último, ya fuera del tema Renato Tapia, el ahora jugador de Juan Pablo II en la Liga 1 indicó -sobre no estar en la Selección Peruana en las últimas convocatorias- que "Me ilusioné. Si no me convocaron por temas extrafutbolísticos, no lo comparto, pero se respeta".





Christian Cueva en la Liga 1

De otro lado, el último sábado, Christian Cueva fue parte de la presentación del primer equipo de Juan Pablo II hacia la Liga1 Te Apuesto 2026.

En el Complejo Deportivo Juan Pablo II, los hinchas locales se hicieron presente para la Tarde Amarilla. Uno por uno fueron los futbolistas desfilando hacia el campo de juego y el que llegó a ser el más esperado fue Christian Cueva.