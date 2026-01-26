Christian Cueva tuvo contundente respuesta a Renato Tapia: "Le falta el respeto a los compañeros"

En las últimas semanas, Renato Tapia habló fuertemente contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF). "A mí me da pena todo lo que pasa dentro de la Federación. No solamente nosotros como jugadores, que somos los que salimos, los que damos la cara, los que representamos", sostuvo el volante nacional.
Ante ello, salió Christian Cueva y este mencionó, ante lo dicho por Renato Tapia, que "Me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto".
Es de esta manera que, el último domingo, Cueva puso en contexto sus declaraciones en una breve conversación que mantuvo con la prensa local. No se guardó nada.