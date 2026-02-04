Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, jueves 5 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO la Copa Libertadores y Sudamericano Femenino

Partidos de hoy, jueves 5 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, jueves 5 de febrero del 2026: revisa la programación de la fecha | Fuente: X | Fotógrafo: @SeleccionPeru
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 5 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Bolivia por el Sudamericano Femenino Sub 20. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

7:30 p.m. | Juventud vs U. Católica - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Bolivia vs Perú - DSports, DGO
4:00 p.m. | Brasil vs Ecuador - DSports, DGO

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

5:00 p.m. | Bahía vs Fluminense - L1 Play
6:00 p.m. | Vasco da Gama vs Chapecoense - L1 Play
7:30 p.m. | Cruzeiro vs Coritiba - L1 Play

Partidos de hoy, Copa - Argentina

5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú - TyC Sports
7:15 p.m. | Barracas Central vs Temperley - TyC Sports

Partidos de hoy, Copa - Bélgica

2:30 p.m. | Anderlecht vs Antwerp - DAZN

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

3:00 p.m. | Real Betis vs Atlético de Madrid - América tvGO

Partidos de hoy, Copa - Italia

3:00 p.m. | Atalanta vs Juventus - DSports, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

8:00 p.m. | Millonarios vs Deportivo Pereira - RCN

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
fútbol en vivo partidos de hoy Copa Libertadores Brasileirao Copa Argentina Copa del Rey

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA