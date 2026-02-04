Partidos de hoy, jueves 5 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO la Copa Libertadores y Sudamericano Femenino

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Perú vs Bolivia por el Sudamericano Femenino Sub 20. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol
7:30 p.m. | Juventud vs U. Católica - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol
4:00 p.m. | Bolivia vs Perú - DSports, DGO
4:00 p.m. | Brasil vs Ecuador - DSports, DGO
Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil
5:00 p.m. | Bahía vs Fluminense - L1 Play
6:00 p.m. | Vasco da Gama vs Chapecoense - L1 Play
7:30 p.m. | Cruzeiro vs Coritiba - L1 Play
Partidos de hoy, Copa - Argentina
5:00 p.m. | Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú - TyC Sports
7:15 p.m. | Barracas Central vs Temperley - TyC Sports
Partidos de hoy, Copa - Bélgica
2:30 p.m. | Anderlecht vs Antwerp - DAZN
Partidos de hoy, Copa del Rey - España
3:00 p.m. | Real Betis vs Atlético de Madrid - América tvGO
Partidos de hoy, Copa - Italia
3:00 p.m. | Atalanta vs Juventus - DSports, DGO
Partidos de hoy, Primera División - Colombia
8:00 p.m. | Millonarios vs Deportivo Pereira - RCN