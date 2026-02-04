Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Sudamericano Femenino Sub 20?

Perú vs Bolivia EN VIVO: se enfrentan este jueves 5 de febrero por la fecha 1 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?



El partido entre Perú vs Bolivia se enfrentan este jueves 5 de febrero en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?



En Perú , el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.

, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m. En Bolivia , el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 5:00 p.m.

, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 5:00 p.m. En Colombia, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Bolivia en vivo por TV?

El partido entre Perú vs Bolivia se podrá ver por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. El minuto a minuto podrás seguirlo por RPP.pe.

Perú: este es su fixture en el Sudamericano Femenino Sub 20 2026

Fecha 1

Perú vs Bolivia

Día: Jueves 5 de febrero

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Emiliano Ghezzi

Fecha 2

Descanso

Fecha 3

Perú vs. Argentina

Día: Lunes 9 de febrero

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso Giagni

Fecha 4

Perú vs Brasil

Día: Miércoles 11 de febrero

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Alfonso Giagni

Fecha 5

Perú vs Ecuador

Día: Viernes 13 de febrero

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Emiliano Ghezzi

