Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 1 del Sudamericano Femenino Sub 20?

Perú vs Bolivia EN VIVO | Guía de TV Sudamericano Femenino Sub 20
Perú vs Bolivia EN VIVO | Guía de TV Sudamericano Femenino Sub 20 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Perú vs Bolivia EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 1 del Sudamericano Femenino Sub 20.

Perú vs Bolivia EN VIVO: se enfrentan este jueves 5 de febrero por la fecha 1 del grupo B del Sudamericano Femenino Sub 20. El encuentro se disputará en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción, desde las 4:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por DSports y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

El partido entre Perú vs Bolivia se enfrentan este jueves 5 de febrero en el Estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción. El recinto tiene capacidad para 25 000 espectadores. 

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia en vivo por el Sudamericano Femenino Sub 20 2026?

  • En Perú, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 5:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 5:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Perú vs Bolivia comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Bolivia en vivo por TV?

El partido entre Perú vs Bolivia se podrá ver por TV a través de DSports. Vía streaming, será transmitido por DGO. El minuto a minuto podrás seguirlo por RPP.pe.

Perú: este es su fixture en el Sudamericano Femenino Sub 20 2026

Fecha 1

Perú vs Bolivia

  • Día: Jueves 5 de febrero
  • Hora: 4:00 p.m. 
  • Estadio: Emiliano Ghezzi

Fecha 2

Descanso


Fecha 3

Perú vs. Argentina

  • Día: Lunes 9 de febrero
  • Hora: 4:00 p.m. 
  • Estadio: Alfonso Giagni

Fecha 4

Perú vs Brasil

  • Día: Miércoles 11 de febrero
  • Hora: 4:00 p.m. 
  • Estadio: Alfonso Giagni

Fecha 5

Perú vs Ecuador

  • Día: Viernes 13 de febrero
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Estadio: Emiliano Ghezzi
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Sudamericano Femenino Sub 20 Selección Peruana Selección de Bolivia video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Selección Peruana

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA