Con la mira en el Mundial: Marcelo Martins fue presentado como nuevo jugador de Oriente Petrolero

El goleador histórico de la selección de Bolivia, Marcelo Martins Moreno, fue presentado como refuerzo del Oriente Petrolero, tras casi dos años de retiro, con la ilusión de ser llamado a la Verde para el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026.



El estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, de la ciudad oriental de Santa Cruz, fue el escenario donde los refineros presentaron al 'Flecheiro' ante una multitud de hinchas congregados luciendo los colores verde y blanco de ese club.



El escenario llevó un enorme letrero que decía "Bienvenido a casa, Marcelo Martins", con el escudo del Oriente Petrolero y un dibujo de Martins en su icónica pose disparando una flecha.



"Viva Oriente", dijo el futbolista de 38 años ante los fanáticos y agradeció a los dirigentes refineros por darle la oportunidad de volver a su "primera casa", ya que en ese club debutó en el fútbol profesional en 2003.



📸Postales de la conferencia de prensa de Marcelo Martins 🟢⚪️ 🏹#LaHistoriaContinúa pic.twitter.com/yqw5WSs7P6 — Oriente Petrolero (@cdopetrolero) February 15, 2026

Marcelo Martins y su retorno al fútbol: "Será un desafío enorme"

En conferencia de prensa, Martins indicó que es "un desafío enorme" volver a jugar a nivel profesional tras casi dos años de retiro, aunque prometió "hacer todo lo que pueda para poder estar bien y ayudar a la institución".



El 'Flecheiro' confesó que el motivo de su retiro fue la muerte de su padre, Mauro Martins, en 2022, un suceso que, según dijo, le hizo perder "la alegría de jugar".



Según Martins, la oferta del Oriente para volver a las canchas renovó sus ganas de jugar, por lo que aceptó la propuesta del presidente del club, su excompañero en la selección boliviana Ronald Raldes.



También habló de la posibilidad de ser convocado para la repesca e indicó que si le llega a tocar esa oportunidad, su objetivo será "defender de nuevo (...) a muerte la camiseta de la selección" y que lo hará "con mucho profesionalismo".



"Sé que todos unidos podemos ser fuertes al momento de poder clasificar al mundial, así que preparémonos para transmitir energías positivas para nuestra selección, porque todos los chicos la van a necesitar y yo también", agregó.



Oriente Petrolero es el único club donde Marcelo Martin jugó en Bolivia. Y es que el delantero desarrolló la mayor parte de su carrera en el exterior. Martins estuvo en filas de los brasileños Esporte Clube Vitória y Cruzeiro, el Shakhtar Donetsk ucraniano, el Werder Bremen alemán y el inglés Wigan.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis