Renovación Popular responde a pronunciamiento de Keiko Fujimori sobre Jerí: "Este Gobierno es el de Fuerza Popular"

La tensión política entre Renovación Popular y Fuerza Popular se agudizó este domingo, luego de que Keiko Fujimori confirmara a través de un video que su bancada no respaldará la moción de censura contra el presidente José Jerí, lo que provocó una severa respuesta del partido de Rafael López Aliaga, quien promueve la salida del mantario.

A través de un comunicado, el partido celeste rechazó las críticas de Fujimori, quien previamente había calificado al exalcalde de Lima como un títere de los sectores caviares por buscar la inestabilidad del país a pocos días de las elecciones.

"Consideramos que es justo y necesario que Fuerza Popular se haga cargo de sus votos, ya que ellos han creado el FUJI JERISMO y es evidente que este Gobierno es el de Fuerza Popular", señaló el partido en su pronunciamiento oficial.



Uno de los puntos más álgidos de la controversia gira en torno a las declaraciones sobre la presencia de mujeres en reuniones sociales vinculadas a José Jerí. Keiko Fujimori había rechazado lo que consideró una forma denigrante de referirse a las mujeres por parte de la agrupación de López Aliaga.

No obstante, Renovación Popular aclaró en su comunicado que su postura se basa en el rechazo al aprovechamiento de cargos públicos.

El partido subrayó que su defensa es pro vida y pro familia, enfocándose en la desigualdad salarial y la seguridad que requieren las mujeres para desarrollarse profesionalmente.



"No estamos de acuerdo con que un hombre, por más presidente que sea, use su posición de poder para aprovecharse de la necesidad de mujeres a cambio de un cargo público", puntualizó el Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación.

La ratificación del voto de censura

A pesar de los cuestionamientos de Fuerza Popular, que sostiene la necesidad de defender el orden constitucional frente a la incertidumbre electoral, Renovación Popular ratificó que sus congresistas votarán en bloque por la salida de Jerí.

La agrupación sostiene que la falta de capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana y los presuntos vínculos con redes irregulares en el Parlamento hacen insostenible la permanencia del actual titular en Palacio de Gobierno. Para el partido celeste, la coherencia política exige la elección de una autoridad que esté a la altura de las circunstancias nacionales.

"Finalmente, nosotros actuaremos como siempre, con responsabilidad y coherencia, respaldando con los votos de nuestros congresistas la posición de la censura al encargado de la Presidencia", reafirmó la organización política.