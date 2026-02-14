LaLiga EA Sports: Betis se enfrentará a Mallorca por la fecha 24

Mallorca y Betis se miden en el estadio Mallorca Son Moix mañana a las 15:00 horas.

Mallorca y Betis se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

Así llegan Mallorca y Betis

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca no pudo ante Barcelona en el Camp Nou. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis venció 1-0 a Atlético de Madrid en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 7 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 11 PP), mientras que la visita acumula 38 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 57 23 18 3 2 31 3 Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 20 5 Betis 38 23 10 8 5 9 16 Mallorca 24 23 6 6 11 -9

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Celta: 22 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Real Sociedad: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Osasuna: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Rayo Vallecano: 21 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Sevilla: 1 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Getafe: 7 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Mallorca y Betis, según país