Partidos de hoy, viernes 6 de febrero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 6 de febrero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre CD Moquegua vs UTC por la Liga1. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Liga1 - Perú

3:00 p.m. | CD Moquegua vs UTC - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga1 - España

3:00 p.m. | Celta vs Osasuna - DSports, DGO

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Hellas Verona vs Pisa - ESPN 4, Disney+

Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania

2:30 p.m. | Unión Berlín vs Eintracht Frankfurt - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

2:45 p.m. | Metz vs Lille - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

3:00 p.m. | Charlton Athletic vs QPR - ESPN 7, Disney+

Partidos de hoy, Segunda División - España

2:30 p.m. | Leganés vs Granada - DSports 8, DGO

Partidos de hoy, Primera División - Uruguay

5:00 p.m. Albión vs Liverpool - Disney+
7:30 p.m. | Montevideo Wanderers vs Defensor Sporting - Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Colombia

6:20 p.m. | Deportivo Pasto vs Bucaramanga - RCN

Partidos de hoy, Primera División - Venezuela

5:00 p.m. | Portuguesa vs Deportivo Táchira - YouTube
6:30 p.m. | Anzoátegui vs Rayo Zuliano - YouTube

Partidos de hoy, Liga MX - México

8:00 p.m. | Necaxa vs Atlético San Luis - Claro Sports, Pluto TV 

Partidos de hoy, Primera División - Argentina

7:00 p.m. | Central Córdoba vs Santa Fe - TyC Sports

Partidos de hoy, Liga Profesional - Arabia Saudita

12:30 p.m. | Al Nassr vs Al Ittihad - OneFootball

Partidos de hoy, Sudamericano Femenino Sub 20 - Conmebol

4:00 p.m. | Uruguay vs Paraguay - DSports 7, DGO
4:00 p.m. | Chile vs Colombia - DSports 6, DGO

partidos de hoy fútbol en vivo Liga 1 LaLiga Primera División Argentina

