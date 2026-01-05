Últimas Noticias
Partidos de hoy, martes 6 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Serie A

Partidos de hoy, martes 6 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Partidos de hoy, martes 6 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, martes 6 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre West Ham vs Nottingham Forest por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

3:00 p.m. | West Ham vs Nottingham Forest - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Serie A - Italia

9:00 a.m. | Pisa vs Como - ESPN, Disney+
12:00 p.m. | Lecce vs Roma - ESPN, Disney+
2:45 p.m. | Sassuolo vs Juventus - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Allianz Cup - Portugal

3:00 p.m. | Sporting Club vs Vitoria - DSports, DGO

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF

11:00 a.m. | Argelia vs RD Congo - Claro Sports
2:00 p.m. | Costa de Marfil vs Burkina Faso - Claro Sports

partidos de hoy Premier League Serie A fútbol en vivo Copa Africana de Naciones

