Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Barcelona vs. Mallorca: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de LaLiga 2026?

Guía TV, Barcelona vs Mallorca por la liga española.
Guía TV, Barcelona vs Mallorca por la liga española. | Fuente: FC Barcelona | Fotógrafo: Marc Graupera
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Revisa todos los detalles de lo que será el cotejo del Barcelona ante Mallorca por la fecha 23 del fútbol español.

Barcelona vs. Mallorca se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 23 de LaLiga EA Sports 2025-26.

La única asignatura pendiente del FC Barcelona es su acierto de cara a puerta. Lo ha reconocido abiertamente el técnico Hansi Flick y también los jugadores, pero en realidad los azulgranas son los máximos goleadores de largo en el campeonato (60) y en los últimos cinco partidos jugados encadenan 16 goles.

Frente al Mallorca, son baja segura Pedri, Gavi y Andreas Christensen, además de Raphinha. El brasilero sufre una sobrecarga muscular, se perdió la segunda parte del encuentro en Elche y ya fue baja en Albacete.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿Cómo llegan Barcelona y el Mallorca a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2026?

Los culés vienen de ganarle 2-1 a Albacete por la Copa del Rey, en tanto que su rival llega de golear 4-1 a Sevilla.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Mallorca por la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2026?

El partido está programado para el sábado 7 de febrero en el Camp Nou. El recinto actualmente tiene una capacidad de 55,000 espectadores aproximadamente (remodelación).

¿A qué hora juegan Barcelona vs Mallorca en vivo por LaLiga EA Sports 2026?

  • En Perú, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 10:15 a.m.
  • En España, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 4:15 p.m.
  • En Colombia, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 10:15 a.m.
  • En Ecuador, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 10:15 a.m.
  • En Bolivia, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 11:15 a.m.
  • En Venezuela, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a 11:15 a.m.
  • En Chile, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.
  • En Argentina, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.
  • En Brasil, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.
  • En Uruguay, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.
  • En Paraguay, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs Mallorca en vivo?

El partido de Barcelona contra Mallorca será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs Mallorca: alineaciones posibles

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samu, Antonio Sánchez, Pablo Torre; Jan Virgili y Vedat Muriqi.

(Con información de EFE)

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
FC Barcelona Mallorca LaLiga Ligas europeas

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA