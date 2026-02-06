Barcelona vs. Mallorca: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido de LaLiga 2026?

Barcelona vs. Mallorca se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana por la fecha 23 de LaLiga EA Sports 2025-26.

La única asignatura pendiente del FC Barcelona es su acierto de cara a puerta. Lo ha reconocido abiertamente el técnico Hansi Flick y también los jugadores, pero en realidad los azulgranas son los máximos goleadores de largo en el campeonato (60) y en los últimos cinco partidos jugados encadenan 16 goles.

Frente al Mallorca, son baja segura Pedri, Gavi y Andreas Christensen, además de Raphinha. El brasilero sufre una sobrecarga muscular, se perdió la segunda parte del encuentro en Elche y ya fue baja en Albacete.

¿Cómo llegan Barcelona y el Mallorca a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2026?

Los culés vienen de ganarle 2-1 a Albacete por la Copa del Rey, en tanto que su rival llega de golear 4-1 a Sevilla.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Mallorca por la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2026?

El partido está programado para el sábado 7 de febrero en el Camp Nou. El recinto actualmente tiene una capacidad de 55,000 espectadores aproximadamente (remodelación).

🗣️ Hansi Flick: "Estoy muy contento con nuestro estilo de fútbol. El equipo llega en un buen estado de ánimo al partido contra el Mallorca; Muriqi está haciendo un trabajo fantástico y debemos vigilarlo" pic.twitter.com/7xglGiwXTv — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 6, 2026

¿A qué hora juegan Barcelona vs Mallorca en vivo por LaLiga EA Sports 2026?

En Perú , el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 10:15 a.m.

, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 10:15 a.m. En España , el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 4:15 p.m.

, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 4:15 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 10:15 a.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 10:15 a.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 11:15 a.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a 11:15 a.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Mallorca comienza a las 12:15 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Barcelona vs Mallorca en vivo?



El partido de Barcelona contra Mallorca será transmitido por la señal de ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs Mallorca: alineaciones posibles

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde; Frenkie de Jong, Bernal, Fermín López; Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samu, Antonio Sánchez, Pablo Torre; Jan Virgili y Vedat Muriqi.

(Con información de EFE)