Es oficial: James Rodríguez fichó por el Minnesota United de la MLS

El club hizo el anuncio oficial y el colombiano firmó contrato hasta el mes de julio con opción a renovar hasta el final de la temporada.

Se acabó el misterio. Minnesota United, club de la MLS, anunció el fichaje del colombiano James Rodríguez. Con la frase en español: "Él está aquí", el club compartió la noticia con sus fanáticos a través de sus redes sociales. El volante se encontraba sin equipo tras abandonar el Club León mexicano el pasado mes de noviembre.

El colombiano permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción del club para extender el contrato hasta final de temporada. En su presentación oficial el jugador afirmó que eligió el club porque hizo el máximo esfuerzo por tenerlo y sintió que de verdad lo querían en sus filas.

"Fue el club que avanzó más y el que quiere que yo esté aquí. Cuando te quieren tienes que darlo todo e intentar no fallarles. Tengo que estar enfocado acá y entrenarme bien para poder ayudar. Hemos hecho esfuerzos de parte y parte, pero cuando confían en ti tienes que darlo todo para que todos se sientan bien. Estoy acá para ayudar y esperamos ganar cosas", dijo.

James Rodríguez también señaló que una de las razones principales para elegir al Minnesota United fue por la posibilidad que le brindó el club para llegar a disputar la Copa del Mundo: "Estoy en una etapa en la que no puedo fallar, tengo que hacer las cosas bien. Estoy muy enfocado con eso, fue uno de los puntos grandes para venir al Minnesota. El club dejó claro en lo que me puede ayudar. Puedo adaptarme en el país, pues acá se juega la Copa Mundo".

El Minnesota United, en la pasada campaña de la MLS quedó en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste de la temporada regular y pasó a la instancia de los playoffs. En los duelos uno contra uno, cayó en las semifinales contra el San Diego FC.

El nuevo club de James Rodríguez abrirá su temporada regular de la MLS 2026 el 21 de febrero, cuando visite a Austin FC, en el Q2 Stadium. Este duelo podría marcar en el posible estreno oficial del volante.