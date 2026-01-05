Costa de Marfil vs. Burkina Faso: ¿a qué hora juegan y dónde ver por octavos de la Copa Africana de Naciones?

Costa de Marfil vs. Burkina Faso se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la ronda de octavos de final de la Copa Africana de Naciones.

A lo largo de la historia de este tradicional campeonato en tierras africanas, la Selección de Costa de Marfil se llevó el título en tres oportunidades. En tanto, la tienda de Burkina Faso busca su primera estrella en el certamen que se juega en territorio marroquí.

¿Cómo llegan Costa de Marfil y Burkina Faso a los octavos de la Copa Africana de Naciones 2026?

La escuadra de Costa de Marfil viene de derrotar 3-2 a Gabón en la última fecha de la fase de grupos, mientras que su rival de turno derrotó 2-0 a Sudán.

¿Cuándo y dónde juegan Costa de Marfil vs Burkina Faso en vivo por los octavos de la Copa Africana de Naciones?

El partido está programado para el martes 6 de enero en el Stade de Marrakech. El recinto tiene una capacidad para 41,356 espectadores.



¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Burkina Faso en vivo por la Copa Africana de Naciones 2026?

En Perú , el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 3:00 p.m.

En Brasil, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 4:00 p.m.

En Chile, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Costa de Marfil vs Burkina Faso comienza a las 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Costa de Marfil vs Burkina Faso en vivo por TV?

El partido de Costa de Marfil ante Burkina Faso será transmitido por la señal de Claro Sports. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Costa de Marfil vs Burkina Faso: alineaciones posibles

Costa de Marfil: Alban Lafont; Christopher Operi, Ousmane Diomande, Emmanuel Agbabou, Armel Zohouri; Jean Seri, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï; Oumar Diakite, Wilfried Zaha y Jean-Philippe Krasso.

Burkina Faso: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Oueraogo, Sangare, Toure; B. Traore, Ouattara y Kabore.

