Partidos de hoy, domingo 11 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Supercopa de España

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Real Madrid vs Barcelona por la Supercopa de España. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 11 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga - España
8:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Mallorca - ESPN 2, Disney+
10:15 a.m. | Levante vs Espanyol - ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy, Supercopa - España
2:00 p.m. | Barcelona vs Real Madrd - América, América tvGO
Partidos de hoy, Serie A - Italia
6:30 a.m. | Lecce vs Parma - Disney+
9:00 a.m. | Fiorentina vs AC Milan - Disney+
12:00 p.m. | Hellas Verona vs Lazio - Disney+
2:45 p.m. | Inter vs Napoli - Disney+
Partidos de hoy, Bundesliga - Alemania
9:30 a.m. | Borussia Monchengladbach vs Ausgburgo - Disney+
11:30 a.m. | Bayern Munich vs Wolfsburgo - Disney+
Partidos de hoy, FA Cup - Inglaterra
7:00 a.m. | Derby County vs Leed United - Disney+
9:00 a.m. | Portsmouth vs Arsenal - Disney+
9:30 a.m. | West Ham vs QPR - Disney+
9:30 a.m. | Norwich vs Walsall - Disney+
9:30 a.m. | Swansea City vs West Bromwich - Disney+
9:30 a.m. | Hull City vs Blackburn Rovers - Disney+
9:30 a.m. | Sheffield United vs Mansfield Town - Disney+
11:30 a.m. | Manchester United vs Brighton - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Segunda División - España
8:00 a.m. | Leganés vs Real Valladolid - Disney+
10:15 a.m. | Málaga vs AD Ceuta - DSports, DGO
10:15 a.m. | Granada vs CD Castellón - Disney+
Partidos de hoy, Liga MX - México
8:00 p.m. | Atlético San Luis vs Tigres UANL - Disney+
Partidos de hoy, Primera División - Portugal
10:30 a.m. | CD Nacional vs Santa Clara - GolTV Play
Partidos de hoy, Serie Río de la Plata - Uruguay
7:00 p.m. | River Plate vs Millonarios - Disney+
Partidos de hoy, Copa - Francia
12:00 p.m. | Nantes vs Nice - DSports, DGO
3:00 p.m. | Lille vs Lyon - DSports, DGO
Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos
6:15 a.m. | Heerenveen vs Feyenoord - Disney+
8:30 a.m. | SC Telstar vs Ajax - ESPN 3, Disney+