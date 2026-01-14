Partidos de hoy, jueves 15 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Serie A y Copa del Rey

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Racing Santander vs. Barcelona por la Copa del Rey 2025-2026. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.





Programación de los partidos de hoy, jueves 15 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Serie A – Italia

12:30 p.m. Hellas Verona vs. Bologna – Disney+ Premium, ESPN

2:45 p.m. Como 1907 vs. AC Milan – Disney+ Premium, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Augsburgo vs. Unión Berlín – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Copa del Rey – España

3:00 p.m. Racing Santander vs. FC Barcelona – América TV, tvGO, Movistar Deportes

Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

4:15 p.m. Progreso vs. Atlético Tucumán – Disney+ Premium, ESPN 5

7:00 p.m. Olimpia vs. Colo Colo – Disney+ Premium