Barcelona vs. Racing de Santander: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por octavos de Copa del Rey?

Guía TV, Barcelona vs Racing Santander en la Copa del Rey.
Guía TV, Barcelona vs Racing Santander en la Copa del Rey. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Revisa todos los detalles de lo que será el cotejo de Barcelona frente al Racing de Santander, club de segunda división.

Barcelona vs. Racing de Santander se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido correspondiente a la ronda de octavos de final de la Copa del Rey 2025-26.

Sin apenas tiempo para digerir el primer título del curso, la Supercopa de España conquistada en Arabia Saudí ante Real Madrid, el Barcelona vuelve a la escena frente a un rival de prestigio, el Racing de Santander, líder de Segunda y que buscará la proeza de eliminar a los culés.

En la tienda del FC Barcelona contaráb con la nueva adquisición, la del lateral portugués Joao Cancelo, recién llegado del Al-Hilal saudí, contratado por la baja de larga duración del danés Andreas Christensen.

¿Cómo llegan Racing de Santander y el Barcelona a los octavos de final de la Copa del Rey?

Los locales vienen de perder 3-2 contra Zaragoza en el ascenso español, en tanto que los blaugranas derrotaron 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa española.

¿Cuándo y dónde juegan Racing de Santander vs Barcelona en vivo por octavos de la Copa del Rey 2026?

El partido está programado para el jueves 15 de enero en el Campos de Sport de El Sardinero. El recinto tiene una capacidad para 22,308 espectadores.

¿A qué hora juegan Racing de Santander vs Barcelona en vivo por los octavos de final de la Copa del Rey?

  • En Perú, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.
  • En España, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 9:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 4:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Brasil, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 5:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 2:00 p.m.  
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Racing de Santander vs Barcelona comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Racing de Santander vs Barcelona por TV y streaming?

El partido de Barcelona contra Racing de Santander será transmitido vía América TV, América TVGO, Movistar Deportes y Movistar Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Racing de Santander vs Barcelona: alineaciones posibles

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Mario García; Íñigo Sainz-Maza, Maguette, Suleiman; Aldasoro, Guliashvili y Arana.

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Eric, Gerard, Balde; Bernal, Casadó, Olmo, Roony; Rashford y Ferran Trorres.

(Con información de EFE)

