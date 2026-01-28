Últimas Noticias
Partidos de hoy, jueves 29 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO Europa League y Liga Argentina

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 29 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Aston Villa vs. Red Bull Salzburg por la Europa League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, jueves 29 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

3:00 p.m. Real Betis vs. Feyenoord – Disney+ Premium, ESPN 3

3:00 p.m. Aston Villa vs. Red Bull Salzburg – Disney+ Premium, ESPN

3:00 p.m. Genk vs. Malmö FF – Disney+ Premium

3:00 p.m. Stuttgart vs. Young Boys – Disney+ Premium

3:00 p.m. FC Porto vs. Rangers FC – Disney+ Premium, ESPN 5

3:00 p.m. Celtic FC vs. Utrecht – Disney+ Premium

3:00 p.m. O. Lyon vs. PAOK FC – Disney+ Premium, ESPN 4

3:00 p.m. FC Basel vs. Viktoria Plzen – Disney+ Premium

3:00 p.m. FCSB vs. Fenerbahce – Disney+ Premium

3:00 p.m. Lille vs. Friburgo – Disney+ Premium

3:00 p.m. Nottingham Forest vs. Ferencvaros – Disney+ Premium, ESPN 7

3:00 p.m. Go Ahead Eagles vs. SC Braga – Disney+ Premium

3:00 p.m. Sturm Graz vs. SK Brann – Disney+ Premium

3:00 p.m. PFC Ludogorets vs. Niza – Disney+ Premium

3:00 p.m. Maccabi Tel Aviv vs. Bologna – Disney+ Premium

3:00 p.m. FC Midtjylland vs. GNK Dinamo Zagreb – Disney+ Premium

3:00 p.m. Panathinaikos vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2

3:00 p.m. Crvena Zvezda vs. Celta – Disney+ Premium

Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

4:00 p.m. Águilas Doradas vs. Deportivo Cali – RCN Nuestra Tele

6:10 p.m. Jaguares FC vs. Inter Bogotá – RCN Nuestra Tele

8:20 p.m. América de Cali vs. Once Caldas – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Deportivo Riestra vs. Defensa y Justicia – Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. Belgrano vs. Tigre – Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. Lanús vs. Unión Santa Fe – Fanatiz

7:30 p.m. Sarmiento vs. Banfield – Disney+ Premium, Fanatiz

7:30 p.m. Estudiantes RC vs. Argentinos Jrs – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita

12:30 p.m. Al Qadisiya vs. Al Hilal – OneFootball


Partidos de hoy, Serie A – Brasil

6:00 p.m. Mirassol vs. Vasco da Gama – L1 Play

7:30 p.m. Botafogo vs. Cruzeiro – L1 Play

