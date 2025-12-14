Partidos de hoy, lunes 15 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Premier League

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Bournemouth por la Premier League. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, lunes 15 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
3:00 p.m. Rayo Vallecano vs. Real Betis – DGO, DSports 2
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
3:00 p.m. Manchester United vs. Bournemouth – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
2:45 p.m. AS Roma vs. Como 1907 – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
3:00 p.m. Sheffield Wednesday vs. Derby County – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Liga de Portugal
1:45 p.m. SC Braga vs. Santa Clara – GolTV Play, GolTV
3:45 p.m. FC Porto vs. Estrela Amadora – GolTV Play, GolTV
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
7:00 p.m. Emelec vs. El Nacional – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
12:00 p.m. Fenerbahce vs. Konyaspor – Disney+ Premium, ESPN 5