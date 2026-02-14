Jeri Ramón no descarta postular a la reelección como rectora de San Marcos y dice que López-Chau la invitó a Ahora Nación

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, en diálogo con RPP, no descartó postular a la reelección como máxima autoridad de la Decana de América.

Como se sabe, Ramón Ruffner fue elegida en el cargo de rectora desde 2021, por un periodo de cinco años, gestión que culminará en mayo próximo, tras la elección de quien la sucederá en el puesto.

No obstante, consultada acerca de si -a la luz de los proyectos de ley que se impulsan en el Congreso para permitir la reelección de rectores para un periodo adicional inmediato- consideraría volver a postular en los próximos comicios, la autoridad sanmarquina indicó que tendría que "evaluar".

"Tendría que evaluar, tengo que evaluar, porque manejar San Marcos no es fácil [...] Tengo que mirarlo con pinzas", sostuvo.

"Tengo que pensarlo bien, porque estos cinco años, yo hablo de los cinco años. Recuerde que yo entré en una gestión con crisis, pandemia y postpandemia, y retomé admisión 2020, 2021", añadió.

Cabe indicar que lo dicho por Ramón Ruffner contrasta con lo que sostuvo en octubre pasado, cuando, en declaraciones a la prensa, dijo no tener "ningún interés de seguir como rectora".

"Tengo el máximo honor de haber sido elegida como rectora de la Decana de América, y no tengo ningún interés de seguir como rectora. Sería pecado mortal que quiera quedarme en el cargo. Ni siquiera volvería a postular, ni como decana; volvería a mis aulas a dictar mis clases”, afirmó.

Por otro lado, la rectora explicó la demora en la publicación del cronograma electoral para elegir a las nuevas autoridades.

"El Comité Electoral fue elegido democráticamente, por unanimidad, en la universidad. O sea, no ha sido que yo lo ponga, porque ha sido elegido por la Asamblea Universitaria, con intervención de ONPE, se sortea a todos. ¿Por qué no se puede publicar hasta ahorita el cronograma? Porque es ONPE la que tiene que dar las fechas de días libres en que se va a dar", señaló.

"Las elecciones, normalmente, siempre han sido en mayo, entonces tiene que haber un cronograma cuando ONPE dice ‘yo tengo la capacidad de asistir tal día a supervisar las elecciones’, sale [el cronograma]", agregó.

Jeri Ramón dice que López-Chau la invitó a Ahora Nación

En otro momento, la rectora sanmarquina dijo que Alfonso López-Chau, exrector de la UNI y actual candidato presidencial por Ahora Nación, la invitó a formar parte de su proyecto político durante los inicios.

"Yo, justamente, con él habíamos hablado. Él me invitó a ser parte, de trabajar este proyecto. Sí [me invitó], cuando recién empezó. Él empieza con ese proyecto en enero del 2022", sostuvo.

Sin embargo, dijo que rechazó la invitación porque prefirió dedicarse a su tarea como rectora de la Decana de América.

"Es que yo siempre voy a decir que cuando una persona asume un cargo no es para trepar una escalera e inmediatamente subirse a la otra, uno empieza y tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque los estudiantes, los profesores ponen su esperanza en el candidato o en el gobernante de turno. Entonces, ¿cómo defraudar yo a la gente y decirme ‘me voy a otro poder porque me interesa’?", explicó.

"Yo pienso que cada persona que asume una responsabilidad, porque es una elección democrática, universal en la universidad, no puedo traicionar los ideales por los cuales me eligieron. Porque eso es no cumplir mi programa de gobierno, no hacer lo que yo ofrecí. Y también dar una lección de que cualquiera puede subir a un cargo y después de ahí dejar el cargo cuando quiera y me voy a otro cargo. Son cuestiones de principios, de formación también", añadió.

En esa línea, Jeri Ramón dijo que durante su gestión tomó "una universidad en crisis" y culminó "todos los pabellones".

"En estos años, yo no he dormido, trabajo las 24 horas del día. Ustedes han visto que empecé llevando los exámenes de admisión, tomé una universidad en crisis, culminé todos los pabellones", enfatizó.

"He tenido momentos de crisis, momentos difíciles, porque para llegar una mujer al cargo de la Decana de América no ha sido fácil, desde que postulé. Y para mantenerme también, porque a veces pedían mi vacancia, pero no es pedir la vacancia, sino buscar un fundamento, porque creo que yo soy la rectora comprometida, porque me formé en San Marcos. He empezado desde estudiante, jefe de práctica", añadió.

La rectora de la Decana de América también indicó que, el próximo 12 de mayo, la universidad celebrará su 475 aniversario y se preparan una serie de actividades para celebrar la fecha.

"El día 25 de febrero, estamos lanzando ya la celebración de aniversario con reconocimientos a personalidades que han trascendido en la historia de San Marcos, y también que han creado universidades fuera del país, hasta en Europa, como Pablo de Olavide. Y reconocer también a todos los sanmarquinos ilustres que ocupan cargos muy importantes. Y recordar toda la historia de San Marcos para que también la gente conozca que San Marcos es una universidad que tiene todas las ideologías políticas, pero que aun así se sobrevive en democracia y respeto", resaltó.