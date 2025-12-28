Partidos de hoy, lunes 29 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Africana de Naciones

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Egipto vs Angola por la Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, lunes 29 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones - CAF

11:00 a.m. | Egipto vs Angola - Claro Sports

Partidos de hoy, Serie A - Italia

2:45 p.m. | Roma vs Genoa - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

1:00 p.m. | Coventry City vs Ipwich Town - ESPN 5, Disney+

3:15 p.m. | Birmingham vs Southampton - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Primera División - Portugal

3:15 p.m. | Porto vs AVS Futebol - GolTV, GolTV Play

