Partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO el fútbol mundial

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Costa de Marfil vs. Gabón por la Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, miércoles 31 de diciembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, A-League – Australia
03:00 a.m. Central Coast vs. Brisbane Roar – A-Leagues YouTube
11:00 p.m. Auckland FC vs. Newcastle Jets – A-Leagues YouTube
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. Guinea Ecuatorial vs. Argelia
11:00 a.m. Sudán vs. Burkina Faso
2:00 p.m. Gabón vs. Costa de Marfil – Claro Sports, Claro Sports YouTube
2:00 p.m. Mozambique vs. Camerún
Partidos de hoy, Saudi Pro League – Arabia Saudita
10:25 a.m. Neom SC vs. Al Ittihad Jedda – OneFootball
12:30 p.m. Al Kholood vs. Al Hilal
12:30 p.m. Al Shabab vs. Al Qadsiah