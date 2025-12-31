Franco Velazco: "¿Cuántas veces quieren que campeonemos? Es imposible, no pasa en ninguna parte del mundo"

Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, habló sobre las proyecciones del club tras conseguir el tricampeonato en la Liga1, resaltando que la prioridad en su gestión está en mantener la sostenibilidad económica.

“El hincha de la ‘U’ tiene que entender que los títulos se tienen que colgar y no se tienen que pegar con baba, que es lo que ha estado pasando en la institución los últimos 23 años contados a partir del 2023 hacia atrás”, dijo en Tiempo Crema.

“Los clubes de fútbol, sobre todo Universitario, lo que queremos evitar es que sea una máquina tragamonedas. Nosotros estamos siendo bastante responsables con el presupuesto. El éxito de la ‘U’ radica en tres aspectos: uno, en sostenibilidad económica, porque yo me pregunto, ¿cuántas veces quiere que campeonemos? ¿2025, 2026, 2027, 2028? Esa es la expectativa del hincha, eso es un imposible que no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, lo que importa es lograr conseguir la sostenibilidad económica del club”, indicó Franco Velazco.

Velazco y los objetivos de Universitario

El administrador de la ‘U’ sostuvo que no conseguirán títulos en cada temporada, pero que deben apuntar siempre a sumar logros deportivos.

“Lo segundo es que esta sostenibilidad económica nos ayude a lograr éxitos deportivos. El logro deportivo se refleja en el campeonato, en un subcampeonato, clasificación de Copa Libertadores; puedes no campeonar un año, pero en Copa Libertadores puedes ser semifinalista, o puede llegar a cuartos de final en Copa Libertadores y ser campeón. Lo importante es que un club grande como Universitario, todos los años, le entregue a sus hinchas un logro deportivo. Si tú puedes conseguir sostenibilidad económica más logro deportivo, estamos hablando de una gestión impecable”, manifestó.

Respuesta a las críticas sobre Universitario

Franco Velazco se refirió a los cuestionamientos por la conformación del plantel de Universitario con miras a la próxima temporada. El máximo directivo crema remarcó que la situación económica del club no los debe llevar a realizar incorporaciones que escapan del presupuesto.

“Lo tercero es que el hincha de la ‘U’ tiene que saber que somos un club deudor. Este 2025 hemos terminado de pagar el primer año de nuestro programa de pagos del Plan de Viabilidad de manera puntual. Pagándole al Estado, al Tributo, a los acreedores laborales. ¿Qué va a pasar en los próximos años? El monto de pago de la deuda va a aumentar significativamente. Quiere decir que aproximadamente para el administrador que asuma en el 2035, va a tener que pagar alrededor de 7 millones de soles anuales”, dijo.

“¿De qué sirve hoy gastarse toda la plata? Ustedes lo ven con el rival de enfrente, por más que gasta, no significa que necesariamente seas campeón. Ahí está la mano de nosotros, que tenemos que asumir la parte más fea, de decir esto sí, esto no, y buscar siempre las mejores opciones”, agregó.

Asimismo, mostró su desacuerdo con las críticas recibidas en las últimas semanas hacia él y al director deportivo Álvaro Barco.

“He visto cómo se ha perdido tan rápido la fe en profesionales tan competentes como Álvaro (Barco), él y yo somos los principales blancos de crítica con un campeonato que todavía no empieza, y cuando tenemos el 80% del plantel tricampeón asegurado”, concluyó.