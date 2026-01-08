Partidos de hoy, viernes 9 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Africana

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Camerún vs. Marruecos por la Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 9 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
3:00 p.m. Getafe vs. Real Sociedad – DSports, DGO
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC
09:00 a.m. Kirguistán vs. Vietnam – OneFootball
11:30 a.m. Jordania vs. Arabia Saudita – OneFootball
Partidos de hoy, A-League – Australia
03:35 a.m. Brisbane Roar vs. Auckland FC – A-Leagues YouTube
Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF
11:00 a.m. Mali vs. Senegal – Claro Sports, Claro Sports YouTube
2:00 p.m. Camerún vs. Marruecos – Claro Sports, Claro Sports YouTube
Partidos de hoy, FA Cup, Inglaterra
2:30 p.m. Preston North vs. Wigan – Disney+ Premium
2:30 p.m. Milton Keynes vs. Oxford Utd. – Disney+ Premium
2:30 p.m. Port Vale vs. Fleetwood Town – Disney+ Premium
2:30 p.m. Wrexham vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Kings World Cup Nations
4:00 p.m. Arabia Saudita vs. Indonesia – Disney+ Premium, ESPN 3
5:00 p.m. Estados Unidos vs. Alemania – Disney+ Premium