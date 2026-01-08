Últimas Noticias
Partidos de hoy, viernes 9 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Copa Africana

Partidos de hoy, viernes 9 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO
Partidos de hoy, viernes 9 de enero del 2026 | FÚTBOL EN VIVO
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 9 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Camerún vs. Marruecos  por la Copa Africana de Naciones. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 9 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Getafe vs. Real Sociedad – DSports, DGO

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund – Disney+ Premium, ESPN


Partidos de hoy, Asian Cup Sub 23 – AFC

09:00 a.m. Kirguistán vs. Vietnam – OneFootball

11:30 a.m. Jordania vs. Arabia Saudita – OneFootball


Partidos de hoy, A-League – Australia

03:35 a.m. Brisbane Roar vs. Auckland FC – A-Leagues YouTube


Partidos de hoy, Copa Africana de Naciones – CAF

11:00 a.m. Mali vs. Senegal – Claro Sports, Claro Sports YouTube

2:00 p.m. Camerún vs. Marruecos – Claro Sports, Claro Sports YouTube


Partidos de hoy, FA Cup, Inglaterra

2:30 p.m. Preston North vs. Wigan – Disney+ Premium

2:30 p.m. Milton Keynes vs. Oxford Utd. – Disney+ Premium

2:30 p.m. Port Vale vs. Fleetwood Town – Disney+ Premium

2:30 p.m. Wrexham vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Kings World Cup Nations

4:00 p.m. Arabia Saudita vs. Indonesia – Disney+ Premium, ESPN 3

5:00 p.m. Estados Unidos vs. Alemania – Disney+ Premium


Partidos de hoy Fútbol en vivo LaLiga Bundesliga FA Cup Copa Africana de Naciones

