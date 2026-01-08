Camerún vs. Marruecos: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones?

Camerún vs. Marruecos EN VIVO: se enfrentan este viernes 9 de enero en el Complexe Sportif Moulay Abdellah, en Rabat (Marruecos), por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2026. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Camerún vs Marruecos: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?
Camerún clasificó a cuartos de final del torneo tras superar 2-1 a Sudáfrica. En tanto, el local Marruecos venció por un ajustado 1-0 a Tanzania en octavos.
¿Cuándo y dónde juegan Camerún vs. Marruecos EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?
El partido de Camerún frente a Marruecos fue programado para el viernes 9 de enero en el Complexe Sportif Moulay Abdellah, en Rabat (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 53 000 espectadores, aproximadamente.
¿A qué hora juegan Camerún vs Marruecos EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?
- En Perú, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.
- En España, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 8:00 p.m.
- En Colombia, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.
- En Ecuador, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.
- En Chile, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.
- En Bolivia, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 3:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 3:00 p.m.
- En Argentina, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.
- En Brasil, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.
- En México (CDMX), el partido Camerún vs. Marruecos comienza a la 1:00 p.m.
- En Estados Unidos (Miami), el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.
¿Qué canal transmite el Camerún vs. Marruecos EN VIVO?
El partido entre Camerún vs. Marruecos se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.
Camerún vs. Marruecos: alineaciones posibles
Camerún: Devis Epassy; Che Malone, Samuel Kotto, Nouhou Tolo; Junior Tchamadeu, Arthur Avom, Carlos Baleba, Darlin Yongwa; Bryan Mbeumo, Danny Namaso y Christian Kofane.
Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Abde Ezzalzouli, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Ayoub El Kaabi.