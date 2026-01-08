Camerún vs. Marruecos: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones?

Camerún vs. Marruecos EN VIVO: se enfrentan este viernes 9 de enero en el Complexe Sportif Moulay Abdellah, en Rabat (Marruecos), por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2026. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Camerún vs Marruecos: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

Camerún clasificó a cuartos de final del torneo tras superar 2-1 a Sudáfrica. En tanto, el local Marruecos venció por un ajustado 1-0 a Tanzania en octavos.

¿Cuándo y dónde juegan Camerún vs. Marruecos EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

El partido de Camerún frente a Marruecos fue programado para el viernes 9 de enero en el Complexe Sportif Moulay Abdellah, en Rabat (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 53 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Camerún vs Marruecos EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

En Perú , el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Camerún vs. Marruecos comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Camerún vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Camerún vs. Marruecos EN VIVO?

El partido entre Camerún vs. Marruecos se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Camerún vs. Marruecos: alineaciones posibles

Camerún: Devis Epassy; Che Malone, Samuel Kotto, Nouhou Tolo; Junior Tchamadeu, Arthur Avom, Carlos Baleba, Darlin Yongwa; Bryan Mbeumo, Danny Namaso y Christian Kofane.

Marruecos: Bono; Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Adam Masina, Noussair Mazraoui; Abde Ezzalzouli, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss; Brahim Díaz, Ismael Saibari y Ayoub El Kaabi.