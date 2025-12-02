Lucas Paquetá se disculpa tras su expulsión ante Liverpool: "No está bien y está sufriendo"

Lucas Paquetá, volante del West Ham, se disculpó tras la expulsión sufrida en el encuentro ante Liverpool, luego de recibir una doble tarjeta amarilla por protestar en los minutos 83 y 84.

Nuno Espírito Santo, técnico del cuadro inglés, informó que el brasileño habló con él y con sus compañeros para pedirle disculpas por lo sucedido en la última fecha de la Premier League.



"Hablé con Lucas y se disculpó tanto conmigo como con sus compañeros de equipo. Él es consciente de su error, pero nosotros, como club, protegemos a los nuestros y resolvemos las cosas internamente", indicó el estratega.



"Todo el mundo es consciente de los errores que pueden suceder dentro del campo de fútbol. Las emociones a veces no se pueden controlar", añadió.



"No está bien y está sufriendo. Está decepcionado y triste. Se ha dado cuenta del error que ha cometido. A veces la gente no es consciente de todos los problemas que sufren los jugadores de fútbol, pero Lucas va a superar la situación. Creo que todo lo que se ha creado alrededor le está afectando. Tiene que tratar de dejar esto a un lado y seguir jugando al fútbol", complementó.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Lucas Paquetá y su acusación de amaño de partidos

El brasileño, que fue absuelto en julio de buscar tarjetas amarillas para el beneficio económico de sus conocidos, se pronunció en redes sociales contestando a aquellos que afirmaron que su expulsión fue deliberada.



"Es ridículo que tu vida y tu carrera se vean afectadas durante dos años sin ningún psicológico de la federación. Quizás este comportamiento ridículo sea solo un reflejo de todo lo que he tenido que soportar y, al parecer, tengo que seguir soportando. Lo siento si no soy perfecto", expresó el jugador.



El futbolista fue acusado en 2024 de supuesto amaño de partidos al recibir tarjetas amarillas a propósito durante encuentros de la Premier League: ante el Leicester City, el 12 de noviembre de 2022; ante Aston Villa, el 12 de marzo de 2023; ante Leeds United, el 21 de mayo de 2023; y ante AFC Bournemouth, el 12 de agosto de 2023.



A pesar de las acusaciones, solo fue declarado culpable de no proveer información sobre el caso y de no responder preguntas sobre el mismo, por lo que recibió una advertencia por parte de la FA que no acarreó sanción ni multa.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis