En defensa del 'presi': Álvaro Arbeloa aseguró que los silbidos a Florentino Pérez "son de gente que no quiere al Madrid"

El técnico del Real Madrid aseguró que es "tener una suerte" tener a Florentino Pérez como presidente, ya que lo considera "uno de los mejores de la historia del club".

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, aseguró —tras ser preguntado por los cánticos pidiendo la dimisión de Florentino Pérez, presidente del club— que se deben a una “campaña” de gente que “no quiere al Real Madrid”



“Sé de dónde vienen los pitos, sé de dónde vienen las campañas. Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. No me van a engañar. Sé de dónde viene todo esto”, contestó en rueda de prensa.



“Para mí es una suerte tener a un presidente que es el más importante, junto con Santiago Bernabéu, en la historia de este club. Siete Copas de Europa, más de 60 títulos entre fútbol y baloncesto… Todos los madridistas somos conscientes de la suerte de tener a Florentino de presidente, de lo que ha hecho en el club y de dónde vienen los pitos y por qué vienen”, añadió.



LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Por qué Florentino Pérez es señalado por los hinchas del Real Madrid?

Florentino Pérez fue objeto de críticas por parte de la afición del Real Madrid durante el partido ante Levante, en el Bernabéu, donde los pitidos fueron protagonistas después de los malos resultados recientes del equipo.



La derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona y la eliminación en octavos de Copa del Rey contra el Albacete, en un lapso de ocho días, donde Álvaro Arbeloa tomó el relevo en el banco tras la marcha de Xabi Alonso, ha provocado pitos a los futbolistas, con Vinícius y Bellingham como los más señalados. También se sintieron cánticos de “Florentino, dimisión”, más minoritarios que los pitos a los jugadores, pero que reflejan la crisis que vive la institución.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis