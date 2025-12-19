Rumbo a salir del Real Madrid: Endrick está cerca de ser cedido al Lyon, según prensa francesa

Rumbo a la liga francesa. El atacante brasilero del Real Madrid, Endrick, está cerca de ser cedido a Olympiqye Lyon hasta final de temporada, apunta este viernes el diario L'Équipe, que señala que ambos clubes negocian la parte del salario que asumirá la entidad francesa.

Endrick, atacante de 19 años de edad, puede llegar en los próximos días al Lyon, actualmente quinto de la Ligue 1 y líder de la clasificación de la Europa League (fase liga), aunque el contrato no entraría en vigor antes del 1 de enero.

Apenas utilizado por Xabi Alonso en el Madrid, la joven promesa formada en el Palmeiras, Endrick ha dado ya su visto bueno al traspaso e, incluso, dialogó hace unas semanas con el entrenador del Lyon, el portugués Paolo Fonseca, que busca reforzar un sector ofensivo muy mermado, según la citada información.