Rumbo a salir del Real Madrid: Endrick está cerca de ser cedido al Lyon, según prensa francesa

Endrick vive su segunda temporada en el Real Madrid.
Endrick vive su segunda temporada en el Real Madrid. | Fuente: EFE
por Agencia EFE

·

La prensa del Viejo Continente dio cuenta del inminente pase de Endrick a Olympique Lyon.

Rumbo a la liga francesa. El atacante brasilero del Real Madrid, Endrick, está cerca de ser cedido a Olympiqye Lyon hasta final de temporada, apunta este viernes el diario L'Équipe, que señala que ambos clubes negocian la parte del salario que asumirá la entidad francesa.

Endrick, atacante de 19 años de edad, puede llegar en los próximos días al Lyon, actualmente quinto de la Ligue 1 y líder de la clasificación de la Europa League (fase liga), aunque el contrato no entraría en vigor antes del 1 de enero.

Apenas utilizado por Xabi Alonso en el Madrid, la joven promesa formada en el Palmeiras, Endrick ha dado ya su visto bueno al traspaso e, incluso, dialogó hace unas semanas con el entrenador del Lyon, el portugués Paolo Fonseca, que busca reforzar un sector ofensivo muy mermado, según la citada información.

Endrick fue parte del partiod de Real Madrid ante Talavera en la Copa del Rey.
Endrick fue parte del partiod de Real Madrid ante Talavera en la Copa del Rey. | Fuente: EFE

Endrick apunta a salir a préstamo del Real Madrid

El objetivo del futbolista pasa por incrementar su tiempo de juego, muy escaso en el Madrid, para tener alguna opción de entrar en la lista de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección de Brasil, con la que ya ha disputado 14 partidos.

L'Équipe asegura que la negociación se centra ahora en la parte del sueldo que asumiría el Lyon, cuyas arcas están bajo la estricta vigilancia de las instancias administrativas francesas tras haber incrementado el déficit en los últimos años de la mano de su anterior propietario, el multimillonario estadounidense John Textor.

Con respecto al año pasado, el Lyon ha perdido a atacantes de la talla de Alexandre Lacazette, Thiago Almada, Rayan Cherki o Georges Mikautadze.

Hay que tener en cuenta que, en lo que va de temporada de LaLiga, Endrick no lleva goles con la camiseta del Real Madrid. Lo mismo pasa con la Copa del Rey y fase liga de la UEFA Champions League.

Además, para el especializado portal Transfermarkt, el exjugador del 'verdao' tiene un valor de 25 millones de euros.

Real Madrid Endrick Olympique Lyon Fichajes

