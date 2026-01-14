Técnico de Barcelona sobre la destitución de Xabi Alonso: "Es un entrenador fantástico con un gran futuro"

Hansi Flick, técnico de FC Barcelona, le deseó "lo mejor" a Xabi Alonso, quien durante la semana fue destituido de su cargo en el Real Madrid.

En rueda de prensa, previo al partido contra Racing de Santander por los octavos de final de la Copa del Rey, el alemán reaccionó a la destitución del entrenador vasco después de la final de la Supercopa de España.



"Esto es fútbol. No es cosa mía. Lo que puedo decir es que tengo muy buena relación con Xabi Alonso de cuando era entrenador del Leverkusen y yo el seleccionador alemán. Le deseo lo mejor. Seguramente, él y su cuerpo técnico tendrán un gran proyecto. Es un entrenador fantástico con un gran futuro", indicó Flick.



¿Flick sorprendido por la destitución de Xabi Alonso?

Luego, al ser preguntado por si le sorprendió la decisión del Real Madrid de prescindir del técnico tolosarra, Flick señaló que "el fútbol depende de las victorias" y que la posibilidad de acabar destituido forma parte del trabajo de un entrenador.



"El club debe creer en ti, pero los que toman las decisiones son los que lo tienen que hacer y el Real Madrid lo ha hecho así. El trabajo de entrenador es muy complicado y tenemos muchas responsabilidades, pero al final esto es parte de nuestro trabajo", ha añadido. En tanto, no quiso opinar sobre el relevo de Xabi Alonso, Álvaro Arbeloa. "Cuando juguemos contra él lo analizaremos", indicó.

Además, destacó el espíritu de "familia" que existe en el club azulgrana entre jugadores, cuerpo técnico y directiva. "Las cosas cambian, aquí también podría pasar, pero la sensación que he tenido aquí desde que llegué era muy clara: trabajaríamos juntos, como una familia. Todo lo que rodea el club es una familia. Hemos construido algo especial aquí. Está muy bien la situación que tenemos, pero podría ser diferente. Valoro mucho esta cultura", finalizó.

