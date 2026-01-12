Oficial: Real Madrid anunció la salida de Xabi Alonso como entrenador y designó a su reemplazo

Clásico saca-técnico. Real Madrid emitió un comunicado en el que dio cuenta de la salida de Xabi Alonso como director técnico, luego de la derrota 3-2 contra Barcelona en la final de la Supercopa de España.

"El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo", es lo que indica la 'Casa Blanca' en un primer momento.

Asimismo, en el club merengue le agradecieron los servicios prestados. "Siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa", indicaron.

Xabi Alonso no sigue en Real Madrid y llega Arbeloa

No todo quedó allí ya que, en otro comunicado, el cuadro español reportó sobre su reemplazante. Su sustituto es un hombre de la casa.

"Se comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020", dijeron en su texto.

Además, agregaron que "dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025".

Por último, también destacaron el paso de Álvaro Arbeloa como su futbolista, en donde fue dirigido por José Mourinho, Carlo Ancelotti, entre otros técnicos.

"Formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España", añadieron.

¿Cómo deja Xabi Alonso al Real Madrid?

En LaLiga, Xabi Alonso deja al Real Madrid en el segundo puesto con 45 puntos, a cuatro unidades del líder Barcelona. En tanto, en la fase liga de la Champions League, son séptimos con 12 unidades. Este miércoles, juegan ante Albacete por la ronda de octavos de final de la Copa del Rey.