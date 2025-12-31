Luka Modric reveló quién fue el entrenador más estricto en su carrera: "Hizo llorar a Cristiano Ronaldo"

Luka Modric es una voz autorizada en el fútbol. Sus 13 temporadas en el Real Madrid avalan sus opiniones. Por ello, al ser consultado sobre quién fue el entrenador más estricto que tuvo en su carrera, no dudo en responder.

En conversación con Corriere della Sera, el croata aseguró que el técnico más directo que tuvo fue José Mourinho. Incluso, reveló que hizo llorar a Cristiano Ronaldo.

"Mourinho. Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque, por una vez, no persiguió al lateral rival", indicó en un principio.

"Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto. Trataba a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía algo que decirte, te lo decía. La honestidad es fundamental", complementó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Luka Modric confesó que Mourinho lo pidió en el Real Madrid

Luka Modric y José Mourinho coincidieron una temporada en el Real Madrid. De hecho, el propio croata reveló que el portugués lo pidió para el equipo.

"Es especial. Como entrenador y como persona. Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Me arrepiento de haberlo tenido solo una temporada", confesó Luka.

Real Madrid pagó por Luka Modric 35 millones de euros. En la etapa que coincidieron, ganaron la Supercopa de España.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis