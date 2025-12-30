El insólito gol de Cristiano Ronaldo con la espalda en su último partido del 2025 (VIDEO)

El 2025 terminó oficialmente para Cristiano Ronaldo a nivel deportivo, y como no puede ser distinto para el máximo goleador del fútbol mundial, ‘CR7’ dijo presente con una nueva conquista en su último partido del año.

En el duelo entre Al Nassr y Al Ettifaq por la undécima fecha de la Saudi Pro League, a ‘CR7’ y compañía les tocó remar contra la adversidad del comienzo del partido, donde el local se puso en ventaja gracias al neerlandés Georgino Wijnaldum.

Para el arranque del complemento reaccionó Al Nassr gracias a Joao Félix. La remontada vio aparecer a Cristiano Ronaldo, sin embargo, el gol llegó de una forma inesperada.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Gol de Cristiano Ronaldo con la espalda en Arabia

Sobre los 66’, Al Nassr atacó por la izquierda con el desborde de Kingsley Coman. Tras el centro al área y los intentos de remate, Joao Félix recogió el rebote y apuntó al arco, no obstante, el tiro se desvió en la espalda de Cristiano Ronaldo para luego ingresar a la portería.

El gol se le acreditó a Cristiano Ronaldo, quien celebró la conquista saludando a su compañero de selección.

Al Nassr no logró sostener la remontada y Al Ettifaq empató por intermedio de Wijnaldum, cortándose el paso perfecto de los dirigidos por Jorge Jesús. Eso sí, siguen siendo los únicos líderes de la Saudi Pro League.

Cristiano cierra así un 2025 en el que jugó 46 partidos, contribuyendo en total con 41 goles y 4 asistencias.

Así fue el gol de Cristiano Ronaldo ante Al Ettifaq en la Saudi Pro League | Fuente: SPL

¿Cuánto le falta a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1 000 goles en su carrera?

Cristiano Ronaldo llegó a los 41 goles en el 2025, ratificándose como líder ofensivo del Al Nassr y también de la Selección de Portugal. En el año, ni en su club ni en el combinado nacional hubo un jugador que marcó más de él.

Cerca de cumplir 41 años, el 'Bicho' mantiene un gran estado físico y contra Al Ettifaf alcanzó los 957 goles oficiales.

Al portugués solo le separan 43 de los 1 000 goles, cifra que nunca se ha conseguido en la historia del fútbol y de la que abiertamente declara sueña con alcanzar.

"No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones", dijo en la última gala de los Globes Soccer Award.