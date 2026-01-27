Mourinho llenó de elogiós a Álvaro Arbeloa previo al duelo por Champions League: "Puede entrenar a cualquier equipo del mundo"

Lo llenó de elogios. José Mourinho no tuvo reparos en hablar de manera positivo sobre Álvaro Arbeloa, actual técnico de Real Madrid, a quien se enfrentará este miércoles por la Champions League.

En su comparecencia, Mourinho dijo que quiere "mucho al Madrid y a Álvaro (Arbeloa)". Además, aseguró que al Benfica solo le vale ganar, por lo que "o matas o mueres de pie".

Sobre el actual entrenador del conjunto español, recordó que durante su etapa blanca fue uno de sus "niños" y lo definió como uno "de los mejores hombres que ha jugado en el Real Madrid".

"Espero que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador", afirmó el portugués, para quien Arbeloa "puede entrenar a cualquier equipo del mundo".

Mourinho reconoció el talento de los jugadores del Real Madrid

Con relación al partido de mañana, Mou reconoció el talento de los futbolistas del Madrid. "Tiene jugadores top, de un nivel tan alto que si no metemos, el Madrid castiga, están a la espera de tu error y te castigan", avisó.

Al Benfica solo le vale la victoria y esperar el resultado de sus rivales directos para seguir en el máximo torneo continental de clubes en Europa, por lo que el entrenador encarnado insistió en que hay que "intentar todo para ganar, sabiendo quien está al otro lado".

Por último, Mourinho también habló de la salida de Xabi Alonso, al que definió, al igual que Arbeloa, como otro de sus "chicos" y auguró que "su carrera tomará otro rumbo, porque ha demostrado el nivel de entrenador al que puede llegar.

