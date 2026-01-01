De grande a grande: Sebastián Britos fue anunciado como nuevo arquero de Peñarol

Peñarol le dio la bienvenida al portero Sebastián Britos, quien estará vinculado al club por las próximas dos temporadas.

Vuelve a su país, y por la puerta grande. Sebastián Britos, ex-Universitario de Deportes, fue anunciado como nuevo arquero de Peñarol.

A través de un comunicado, el multicampeón uruguayo le dio la bienvenida al portero, quien estará vinculado al club por las próximas dos temporadas.

"Bienvenido al más grande, Sebas", escribió el Carbonero en su cuenta de X, acompañado de una foto del portero.

De esta manera, Peñarol suma su cuarto refuerzo para la temporada 2026, tras el arribo de Washington Aguerre, Abel Hernández y Franco Escobar.

Bienvenido al más grande, 𝑺𝒆𝒃𝒂 🔒 pic.twitter.com/oddzWqjmX4 — PEÑAROL (@OficialCAP) January 1, 2026

Sebastián Britos se despide de Universitario

En el último día del 2025, Sebastián Britos dejó un mensaje de despedida de Universitario. A través de su cuenta de Instagram, agradeció a la institución por hacerlo parte del centenario y envió un saludo a todos los involucrados en el Mundo Crema.

"Dos años tan intensos como hermosos. Gracias Universitario por dejarme ser parte del centenario y de tu historia. Gracias a toda la gente que brindó el apoyo incondicional y el cariño a lo largo de estos dos años", dijo en un primer momento.

"No me quiero olvidar de nadie, a toda esa gente que forma parte del club, staff, área administrativa, marketing, etc. A las personas que conviven con nosotros diariamente, utilería, seguridad, cocina, nutrición y cuerpo médico. Cuerpos técnicos y compañeros que vivimos momentos únicos llenos de éxitos. Me llevo el cariño y el respeto por siempre. Abrazo grande Cremas", finalizó.

