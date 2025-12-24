Luto en vísperas de Navidad: futbolista alemán Sebastian Hertner murió tras caer 70 metros de un teleférico

Luto en vísperas de Navidad. El futbolista alemán Sebastian Hertner murió a los 34 años, luego de caer 70 metros de un teleférico en un centro de esquí de la región de Žabljak, en Montenegro; donde se encontraba de vacaciones junto con su esposa, que resultó herida en el fatal incidente.

Según diversos medios internacionales, el jugador del ETSV Hamburg -club de la quinta división alemana- cayó al vacío, luego de que la silla en la que viajaba se desprendiera, en circunstancias que son motivo de investigación.

La esposa del futbolista no llegó a caer, pero quedó suspendida en el aire, hasta que logró ser rescatada por los servicios de emergencia. La mujer sufrió una fractura en una pierna.

La muerte de Hertner ha causado gran consternación en Alemania, con diversas reacciones de clubes y autoridades del balompié germano.



“Perdemos un ser humano apreciado”

El ETSV Hamburg, club donde militaba Sebastian Hertner, manifestó su consternación por el fallecimiento del jugador y expresó sus condolencias a su familia y amigos.

“La Junta Directiva del ETSV Hamburg, con profunda consternación, se despide de nuestro jugador Sebastian Hertner, quien fue arrebatado de nuestro lado demasiado pronto”, refirió en un comunicado publicado en su página web.

“Con él, perdemos no solo a un jugador comprometido, sino también a un ser humano apreciado que enriqueció nuestro club con su presencia, su entrega y su compañerismo. Su labor y su personalidad permanecerán siempre en nuestra memoria con honor”, añadió.

Sebastian Hertner desarrolló su carrera en las divisiones de ascenso de Alemania. En sus inicios, fue considerado un jugador de mucha proyección y hasta fue convocado a la selección juvenil de su país.

